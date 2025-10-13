พณ.คุยเซียร์ราลีโอนและซูดาน ดันส่งออกเกษตร-อาหารไทย เจาะแอฟริกา

พณ.คุยเซียร์ราลีโอนและซูดาน เดินหน้ารุกตลาดใหม่ ดันส่งออกเกษตร-อาหารไทย เจาะแอฟริกา
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Abu Bakarr Karim) และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Hassan Abdelsalam Omer) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและหารือแนวทางส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับเซียร์ราลีโอนและซูดาน พร้อมทั้งดำเนินการเชิงรุกเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ในภูมิภาคแอฟริกา
นายเอกฉัตร กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุก เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และมุ่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไปยังตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตสูงและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก โดยเซียร์ราลีโอนเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่มีศักยภาพเติบโต และมีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าว ขณะเดียวกัน เซียร์ราลีโอนก็อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เพชร บอกไซต์ อะลูมิเนียม และทองคำ จึงมีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ขณะที่ซูดานเป็นประเทศในแอฟริกาตอนเหนือที่สามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต โดยอยู่ติดกับทะเลแดง มีศักยภาพในภาคการเกษตรและการทำเหมือง อาทิ ข้าวฟ่าง ฝ้าย งา ทองคำ และทองแดง อีกทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา
“ผมได้เชิญชวนให้เซียร์ราลีโอนและซูดานนำคณะผู้แทนการค้าเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair 2026) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2569 และงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย THAIFEX Anuga Asia 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 โดยทั้งสองประเทศเห็นตรงกับผมว่า การค้าระหว่างไทยกับเซียร์ราลีโอนและซูดานมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก หากทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดให้กับผู้ประกอบการระหว่างกัน จึงเสนอให้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับประเทศเซียร์ราลีโอน และซูดาน โดยกระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา ที่รับผิดชอบการส่งเสริมการค้ากับเซียร์ราลีโอน และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร ที่รับผิดชอบการส่งเสริมการค้ากับซูดาน” นายเอกฉัตร เสริม
ทั้งนี้ ในปี 2567 เซียร์ราลีโอนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 39 ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา การค้าระหว่างไทยเเละเซียร์ราลีโอน มีมูลค่า 14.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปเซียร์ราลีโอน มูลค่า 10.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเซียร์ราลีโอน มูลค่า 3.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ข้าว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม เพชร และล็อบสเตอร์ สำหรับซูดานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 31 ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา การค้าระหว่างไทยและซูดาน มีมูลค่า 33.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปซูดาน มูลค่า 29.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากซูดาน มูลค่า 4.09 ดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยานยนต์และชิ้นส่วน และอัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ กัมอารบิก