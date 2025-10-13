บวท. เตรียมนำร่องทดสอบ “ซีเพลน” เกาะกระดาน จ.ตรัง สิ้นปี 2568 นี้
นายเถลิงศักดิ์ ผาทอง ผู้อำนวยการใหญ่ (บริการการเดินอากาศส่วนภูมิภาค) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าแผนการดำเนินงานการให้บริการควบคุมอากาศยานทางทะเล หรือ Sea plane (ซีเพลน) ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงทางน้ำ โดยวิทยุการบินฯจะรับผิดชอบในส่วนการจราจรทางอากาศ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเดินทางเส้นทางหลัก
นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า เบื้องต้นคาดว่า ภายในเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2568 จะสามารถตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการได้ และคาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องการนำร่องทดสอบลักษณะแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่ เกาะกระดาน จังหวัดตรัง ภายในสิ้นปี 2568 นี้ โดยหลังจากเริ่มโครงการ แซนด์บ็อก แล้ว จะใช้เวลาเก็บข้อมูลและประเมินผลประมาณ 180 วัน (6 เดือน) ก่อนนำผลการทดลองไปจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อย่างเป็นทางการ หากไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจะสามารถขยายผลและดำเนินเชิงพาณิชย์ได้ทันที
นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะช่วยเปิดเส้นทางการเดินทางทางอากาศระหว่างเกาะและสนามบินต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และขยายโอกาสเชื่อมโยงการเดินทางทางทะเลระหว่างจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น การเชื่อมต่อจากสนามบินภูเก็ตหรือสนามบินตรัง ไปยังเกาะใกล้เคียงโดยตรง โดยไม่ต้องต่อเรือ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ มีเอกชน 2 รายที่แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ไทยซีเพลน (Thai Seaplane) และ สยามซีเพลน (Siam Seaplane) ซึ่งมีเครื่องบินทะเลพร้อมให้บริการแล้ว อย่างไรก็ตาม สายการบินภาคเอกชนรายอื่น ๆ จะต้องรอความชัดเจนจากทั้ง 2 สายการบินนี้ก่อน จากการดําเนินการในพื้นที่แซนด์บ็อกซ์