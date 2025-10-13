ทองพุ่ง 450 บาท ทำนิวไฮใหม่ตามทองโลก รูปพรรณขยับใกล้ 64,000 ยืนเทรนด์ขาขึ้น

ทองปรับขึ้นลง 6 ครั้ง พุ่ง 450 บาท ทองแท่ง 62,550 รูปพรรณ 63,550 แนวโน้มยังรักษาเทรนด์ขาขึ้นได้
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ทองคำ 96.5% เปิดตลาดเช้านี้ ปรับขึ้นลงไปแล้ว 6 ครั้ง โดยสมาคมค้าทองคำ แจ้งปรับราคาครั้งแรก เวลา 09.04 น. ปรับขึ้นมา 400 บาท เทียบจากราคาปิดตลาดก่อนหน้า, ครั้งที่ 2 เวลา 09.31 น. ปรับลดลง 50 บาท, ครั้งที่ 3 เวลา 09.42 ปรับขึ้นมา 50 บาท,ครั้งที่ 4 เวลา 09.52 น. ปรับลดลง 50 บาท, ครั้งที่ 5 เวลา 10.11 น. ปรับขึ้นมา 50 บาท และครั้งที่ 6 เวลา 10.28 น. ปรับขึ้นมา 50 บาท
ทำให้ราคารวม ปรับขึ้นมา 450 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดก่อนหน้า ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 62,450 บาท ขายออกบาททองคำละ 62,550 บาท และทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 61,200.92 บาท และขายออกบาททองคำละ 63,350 บาท ซึ่งถือว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง
ขณะที่ราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,052 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.63 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งถือว่าทองโลกทุบสถิติตนิวไฮรอบใหม่อีกครั้ง
ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ได้มีการปรับตัวลงในวันเดียวกัน สู่ระดับ 98.85 หน่วย จาก 99.39 หน่วย อีกทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐ อายุ 10 ปี ได้ปรับตัวลงในวันเดียวกัน สู่ระดับ 4.05% จาก 4.13% สืบเนื่องจากตลาดยังคงกังวลภาวะชัตดาวน์สหรัฐ ได้เข้าสู่วันที่ 12 และวุฒิสภาจะมีการลงมติครั้งใหม่จนกว่าจะถึงวันอังคารที่ 14 ตุลาคม
ในขณะที่สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐอีก 2 ล้านคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนในสัปดาห์นี้ และอาจส่งผลให้ GDP สหรัฐ หดตัวลง 0.1-0.2%
นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ได้โพสต์ลงใน Truth Social โดยกล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้องพบกับปธน.สี จิ้นผิง ของจีนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าที่เกาหลีใต้ และสหรัฐ จะเก็บภาษีเพิ่มเติม 100% กับสินค้าจีนที่ส่งไปยังสหรัฐฯ พร้อมทั้งควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 3.72 ตัน รวมสุทธิ 1017.16 ตัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตามต่อมาปธน.ทรัมป์ได้ทวีตอีกครั้ง ระบุว่า “ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจีน ทุกอย่างจะเรียบร้อยดี! ประธานาธิบดีสี ผู้ซึ่งได้รับความเคารพอย่างสูง แค่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากเท่านั้น เขาไม่ต้องการให้ประเทศของเขาเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และตนก็ไม่ต้องการเช่นกัน สหรัฐอเมริกาต้องการช่วยจีน ไม่ได้ต้องการทำร้ายจีน” ทำให้สถานการณ์ส่อไปในแนวโน้มคลี่คลาย
อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม วันนี้ (13 ตุลาคม) จะมีการเปิดเผยดุลการค้าจีน เดือนตุลาคม
สำหรับราคาทอง ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ว่าช่วงเช้า ทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 4,020 ดอลลาร์ และยังมีแนวโน้มรักษาระยะขาขึ้นต่อไปได้ จึงประเมินว่า ทองโลกอาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,100 และ 4,115 ดอลลาร์ ตามลำดับ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,000 ดอลลาร์ ทองโลกอาจเข้าสู่การปรับฐานลงอีกครั้ง