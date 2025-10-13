ตลาดคอนโดชะลอยาวถึงปี71 กำลังซื้อคนไทยอ่อนแอ ลูกค้าต่างชาติแผ่ว เร่งระบายสต๊อก กำเงินสด
นายสุรเชษฐ กองชีพ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อคนไทยอ่อนแอ คนเกิดน้อย และกำลังซื้อของชาวต่างชาติที่ยังไม่กลับมา โดยเฉพาะลูกค้าจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก มีผลกระทบต่อตลาดคอนโดมีเนียมยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวในช่วง 2-3 ปีนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ โดยปี 2568 ภาพตลาดจะใกล้เคียงปี 2567 มีเปิดตัวใหม่ประมาณ 17,000 ยูนิต
ล่าสุดผ่านมา 3 ไตรมาสมีเปิดตัวแล้ว 13,000 ยูนิต เช่นเดียวกับปี 2569-2570 ที่ภาพจะไม่ต่างกับปีนี้ เนื่องจากมีการเลือกตั้งใหม่จึงมองว่าตลาดน่าจักลับมาดีหลังปี2570 ไปแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง เปลี่ยนเป็นการเปิดขายบางชั้นไม่ขายทั้งหมดเพื่อดูการตอบรับตลาด และทยอยขายไปเรื่อยๆอีก 1-2 ปีจนกว่าจะสร้างเสร็จ ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ขายหมดภายใน 3-6 เดือน รวมถึงเร่งปิดการขายคอนโดสร้างเสร็จที่สต๊อกยังคงเหลือในตลาดจำนวนมากหลาย 10,000 ยูนิตและมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท เพื่อรักษากระแสเงินสดและรับรู้รายได้ โดยใช้วิธีการขายหลายรูปแบบ เช่น เจาะตลาดต่างชาติ หรือขายบิ๊กล็อต เป็นต้น ขณะเดียวกันจึงเห็นผู้ประกอบการแตกไลน์ธุรกิจออกจากที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นด้วย
“คอนโดที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมามีประมาณ 6,618 ยูนิต ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว และหลายโครงการเปิดขายโดยไม่ได้ประกาศขายแบบเป็นทางการ แต่ให้จองบางชั้นก่อนดูว่าได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงเปิดขายแบบเป็นทางการและหลายโครงการเปิดขายในเดือนกันยายน อาจจะมีผลให้ภาพรวมตลาดคอนโดในไตรมาสที่ 3 ดูไม่ค่อยคึกคักมากนัก เพราะช่วง 2 เดือนก่อนหน้านี้มีเปิดขายใหม่ไม่มากนัก
บางโครงการที่เปิดขายในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ซื้อทั่วไปและนักลงทุนมากกว่าโครงการอื่นๆ แบบชัดเจน เพราะด้วยทำเลที่ตั้งและราคาที่ไม่สูงเกินไป โดยราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท และตั้งแต่ 3-5 ล้านบาท ยังขายได้ และนักลงทุนที่ซื้อเก็งกำไรหรือให้เช่ายังสนใจทำเลใกล้มหาวิทยาลัย เช่น ย่านรังสิต ที่มีโอกาสขายได้ดี ขณะที่คอนโดทำเลรถไฟฟ้ายังเป็นทำเลที่คนนิยม“นายสุรเชษฐกล่าว
นายสุรเชษฐ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการเลือกที่จะพัฒนาโครงการคอนโดในพื้นที่หรือทำเลที่เห็นศักยภาพในปัจจุบันไม่ใช่ทำเลตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างแบบที่ผ่านมา ดังนั้น ราคาขายคอนโดที่เปิดขายใหม่จึงสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว 47% อาจจะเพราะคอนโดที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 มีราคาขายที่ไม่สูงมาก และอยู่ในทำเลที่อยู่นอกเส้นทางรถไฟฟ้า และอยู่ในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพรอบนอก แม้ว่าโครงการกว่า 89% ที่เปิดขายในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ในแนวรถไฟฟ้า แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในซอยที่แยกออกจากถนนเส้นทางหลักและอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้ามากกว่า 1 กม. บางโครงการอยู่ในระยะที่มากกว่า 2 กม. แต่ราคาขายยังสูงอยู่ เพราะอยู่ในทำเลที่ราคาที่ดินค่อนข้างสูงพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิท และเจริญกรุง เป็นต้น
ส่วนแนวโน้มกำลังซื้อต่างชาติ การเข้าถึงกำลังซื้อต่างชาติเป็นหนึ่งในกลยุทธที่ผู้ประกอบการพยายามหาช่องทางเข้าถึงมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมา มีหลายรายมีการร่วมมือหรือจัดตั้งบริษัทร่วมกับบริษัทนายหน้า หรือตัวแทนนายหน้าต่างชาติโดยเฉพาะผู้ซื้อชาวจีนเพื่อเข้าถึงกำลังซื้อต่างชาติโดยตรงไม่ผ่านคนกลางมาต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมี กลุ่มนายหน้าสัญชาติอื่นๆ เช่น รัสเซีย และเมียนมา เป็นต้น ที่เข้ามาทำงานหรือช่วยผู้ประกบอการขายคอนโดหรือที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ ให้กับชาวต่างชาติสัญชาติเดียวกันโดยเฉพาะชาวรัสเซีย ซึ่งนายหน้ากลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ กำลังซื้อต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจจะมากขึ้นในปี 2569 เพราะสถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากแล้ว แม้ว่าจะมีชาวจีนส่วนหนึ่งเลือกไปประเทศอื่นๆ มากกว่าประเทศไทยในปีนี้ แต่ถ้าพิจารณาจากความต้องซื้อที่อยู่อาศัยแล้ว ประเทศไทยยังคงอยู่อันดับต้นๆ หรืออันดับที่ 1 เสมอในความคิดของชาวจีน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอันดับโดยองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม เพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาชาวจีนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตนเองยังไม่ฟื้นตัว แต่ค่อยๆ ดีขึ้นในปี 2568