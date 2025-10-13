กพท. เข้มความปลอดภัย คุมราคาตั๋วในเพดาน รับ ท่องเที่ยวไฮซีซั่น ยอดจองตั๋วล่วงหน้าพุ่ง

กพท. คุมเข้มความปลอดภัย คุมราคาตั๋วในเพดาน รับ ท่องเที่ยวไฮซีซั่น ยอดจองตั๋วล่วงหน้าพุ่ง
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับช่วงไฮซีซั่น ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น กพท. ยืนยันว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยทางการบินจะไม่มีการลดหย่อน ไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซันหรือโลว์ซีซัน โดยจะใช้มาตรฐานเดียวกันตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่การละเลยด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ ทาง กพท. ได้กำชับให้ทุกสายการบินรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุด โดยไม่มีการลดมาตรฐานไม่ว่าช่วงใดของปี และสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง กพท. อยู่ระหว่างการหารือกับสายการบินเพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายปกติของกระทรวงคมนาคม โดยอาจจะขอความร่วมมือให้สายการบินในการเพิ่มเที่ยวบินหรือจัดที่นั่งราคาพิเศษเพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงเทศกาล
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการเดินทางในช่วงปลายปี 2568 เบื้องต้นพบว่ายอดการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้โดยสารส่วนใหญ่หันมาใช้ระบบออนไลน์ในการจอง ซึ่งสามารถวางแผนการเดินทางและหาตั๋วราคาถูกได้สะดวกมากขึ้น ส่วนกรณีที่มีเสียงสะท้อนว่าราคาตั๋วเครื่องบินยังอยู่ในระดับสูงนั้น ต้องชี้แจงว่า การประเมินว่าราคา แพง หรือ ไม่แพง ต้องดูเปรียบเทียบกับต้นทุนและปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความสะดวก ความรวดเร็ว และมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นต้นทุนที่สายการบินต้องแบกรับทั้งหมด ทั้งนี้ กพท. มีการตรวจสอบงบการเงินของสายการบินทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีปัญหาขาดทุนสะสมมาก ก็จะต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะอาจส่งผลต่อการรักษามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้ความสำคัญเช่นกัน
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภค กพท. มีการคำนวณต้นทุนที่เหมาะสมและมีการกำหนดเพดานราคาสูงสุดสำหรับแต่ละเส้นทางไว้แล้ว และในความเป็นจริงพบว่าสายการบินส่วนใหญ่ จะไม่ตั้งราคาตั๋วถึงเพดานที่กำหนด เพื่อกระตุ้นตลาดและแข่งขันกันเพราะถ้าหากขายแพงเกินไป ผู้โดยสารก็เลือกบินสายอื่นหรือเปลี่ยนเวลาเดินทาง ทั้งนี้ ตนแนะนำให้ผู้โดยสารจองบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม โดยปัจจุบันหลายเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีระบบแจ้งเตือนราคาตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารสามารถรอซื้อได้ในช่วงราคาที่ต้องการ
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี กพท. ทางกพท. ได้วางกรอบการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐสำหรับทศวรรษใหม่ 4 เสาหลัก ได้แก่ 1.ความปลอดภัย (Safety) โดยยกระดับการกำกับดูแลแบบการบริหารความเสี่ยง risk-based oversight โดยใช้ดิจิทัลและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลัก 2.ความยั่งยืน (Sustainability) ร่วมสร้างเศรษฐกิจที่ลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงการบิน SAF พร้อมสนับสนุนการลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน SAF ที่เชื่อมโยงเกษตร อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ไว้ด้วยกัน 3.ความทันสมัยและนวัตกรรม (Innovation): นำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อลดเวลาการขออนุญาตต่าง ๆ โดยให้มีการติดตามสถานะแบบ real time พร้อมเตรียมใช้ระบบ Fast Track ในการออกใบอนุญาต การกำหนดหลักเกณฑ์และระบบขออนุญาตต่าง ๆ ให้มี ความทันสมัย กระชับ ชัดเจน 3.ศูนย์กลางการบินและระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Aviation Hub & MRO) บูรณาการการทำงาน เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ “Aviation Hub” ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน