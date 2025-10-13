ธ.ก.ส. เปิดตัว ‘เงินฝากทองนพคุณ’ รับดอกเบี้ยขั้นบันไดทุกเดือน สูงสุดร้อยละ 2.15 ต่อปี
นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดตัวเงินฝากทองนพคุณ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อฝากเงินแล้วรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดร้อยละ 2.15 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 10 เดือน แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วยช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2568 ถึง 15 เมษายน 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 ต่อปี ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 – 15 กรกฎาคม 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.35 ต่อปี และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 – 13 สิงหาคม 2569 รับดอกเบี้ยสูงสุดถึงร้อยละ 2.15 ต่อปี เฉลี่ยทั้งโครงการ ร้อยละ 1.40 ต่อปี (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ร้อยละ 1.65 ต่อปี) ฝากขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท วงเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย สำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอีกด้วย
ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินได้ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2568 – 15 พฤศจิกายน 2568 หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์เงินฝาก ที่ให้ผลตอบแทนเป็นการจ่ายดอกเบี้ยทันที สามารถฝากเงินฝากทองชมพูนุชที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 ต่อปี ระยะเวลาฝาก 7 เดือน ฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 ธันวาคม 2568 หรือธนาคารแจ้งปิดการรับฝาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือ Facebook ธกส BAAC Thailand