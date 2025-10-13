สมศักดิ์ เดินตลาดเทิดไท พบปะพ่อค้า-แม่ค้า ปลื้ม ราคาเนื้อวัว ขยับสูงขึ้น ตรงนโยบาย ส่งเสริมเลี้ยง

“สมศักดิ์” เดินตลาดเทิดไท พบปะพ่อค้า-แม่ค้า ปลื้ม ราคาเนื้อวัว ขยับสูงขึ้น ตรงนโยบาย ส่งเสริมเลี้ยงวัว ชี้ เลี้ยงปศุสัตว์เป็นรายได้เสริม ช่วยปลดหนี้ได้ เจอ ผู้ประกอบการ สะท้อนให้รัฐบาล กระตุ้นใช้จ่าย หวังขายดีช่วงปีใหม่
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตนได้ใช้ช่วงวันหยุด ลงพื้นที่ตลาดเทิดไท ตาลคู่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นจากพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการ โดยตนได้เดินสำรวจราคาสินค้าทั้ง ไข่ไก่ เนื้อหมู ข้าวสาร อาหารทะเล และผลไม้ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้า ได้สะท้อนว่า อยากให้รัฐบาล ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้มากยิ่งขึ้น จะได้ช่วยให้ราคาพืชผลทางการเกษตรขยับตัวตามไปด้วย และเมื่อใกล้สิ้นปี ประชาชน จะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก ก็อยากขอให้รัฐบาล ส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ เพราะพ่อค้าแม่ค้า ที่อยู่ตามต่างจังหวัด ก็จะมีรายได้สูงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ประชาชน เดินทางกลับบ้าน และมีกำลังซื้อจำนวนมาก
“ผมรู้สึกดีใจ ที่ได้ยินเจ้าของร้านขายเนื้อวัว เล่าให้ฟังว่า ราคาเนื้อวัว มีการขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งวัวเป็น ก็ขยับขึ้นกิโลกรัมละ 5-8 บาท ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อค้าแม่ค้าด้วย โดยการส่งเสริมเลี้ยงวัว ผมก็ยังคงผลักดัน และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะมองเห็นแล้วว่า การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นรายได้เสริม จะช่วยให้แต่ละครอบครัว มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกลุ่มที่นำร่องเลี้ยงวัวจังหวัดสุโขทัย ก็สามารถสร้างรายได้ถึงหลักแสนบาท บางส่วนสามารถใช้หนี้สินได้แล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าว