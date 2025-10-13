มอเตอร์เวย์จุดพลุ ‘บางใหญ่’ ฮับแห่งใหม่ บูมที่ดิน ‘ราชบุรี-กาญจน์’ ราคาพุ่ง 50%
นายโสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) กล่าวว่า มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเชื่อมต่อของภูมิภาค หรือ เป็น Regional Access ที่เชื่อมต่อกรุงเทพและภาคตะวันตกของประเทศไทย ทำให้การเดินทางสะดวกและส่งผลดีต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทำให้พื้นที่ “บางใหญ่” จากปัจจุบันที่เป็นย่านพาณิชยกรรมอยู่แล้ว ในอนาคตจะเป็นเสมือน “บางนา-ตราด” ที่เป็นเส้นเชื่อมโยงไปภูมิภาคตะวันตก คล้ายกับบางนา-ตราดที่เชื่อมภูมิภาคเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงทำให้บางใหญ่ยิ่งมีการเจริญเติบโตมากขึ้น กลายเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม เช่น ศูนย์การค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงอาคารสำนักงาน
ด้าน ราคาที่ดิน บริเวณแยกบางใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 บาทต่อตารางวา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงปี 2567-2568 อยู่ที่ 4% อานิสงส์จากรถไฟฟ้าสายสีม่วง แต่เมื่อมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีสร้างเสร็จ ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นอีก คาดน่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 5-6% ในช่วง 2568-2570
นอกจากนี้ยังมีผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีในหลายด้าน ส่งเสริมให้ผู้ซื้อและนักลงทุนสนใจในทำเลที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นจากความสะดวกในการเดินทางด้วยมอเตอร์เวย์
ยังเพิ่มมูลค่าทำเล ทำให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์มากขึ้น มีการเพิ่มขึ้นของประชากรที่จะเข้าไปอยู่ในบริเวณบ้านโป่ง และท่าม่วงมากขึ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นจนกลายเป็นแหล่งชุมชนและศูนย์ธุรกิจใหม่ ช่วยลดความแออัดในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑล ขณะที่ราคาที่ดิน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรอบจุดเชื่อมทางขึ้นลงในรัศมี 2-3 กม. อย่างราชบุรีปรับขึ้น 20-40% กาญจนบุรีปรับขึ้น 30-50% แต่พื้นที่นอกแนวทางหลวงราคายังไม่สูงมาก
ส่วนการลงทุนพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสม ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คลังสินค้าและโรงงาน เพราะมีความสะดวกและความรวดเร็วในการขนส่งนั่นเอง
การพัฒนาพาณิชยกรรม ศูนย์การค้า จุดบริการริมทาง และคลังสินค้า จะมีแนวโน้มขยายตัวตามแนวทางขึ้น-ลงมอเตอร์เวย์
การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งราชบุรีเป็นจังหวัดเกษตรและอุตสาหกรรมเบา ระบบโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นจะดึงดูด คลังสินค้าและโรงงานขนาดกลาง มาตั้งฐานเพิ่ม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทั้งราชบุรีและกาญจนบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย การมีมอเตอร์เวย์จะทำให้การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวง่ายขึ้นจะกระตุ้นความต้องการรีสอร์ท โฮมสเตย์ โรงแรม เกิดธุรกิจท่องเที่ยวระยะสั้น
“การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ในทำเลอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี ราคาอาคารพาณิชย์ที่แพงที่สุดมีราคา 5 ล้านบาทต่อคูหา หรือมีราคาที่ดินอยู่ที่ 125,000 บาทต่อตารางวา มอเตอร์เวย์จะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น 15% ในอนาคต ขณะที่ในตัวเมืองกาญจนบุรี ราคาอาคารพาณิชย์ที่แพงที่สุดมีราคา 7 ล้านบาทต่อคูหา หรือมีราคาที่ดินอยู่ที่ 160,000 บาทต่อตารางวา ในอนาคตราคาเพิ่มขึ้น 20%” นายโสภณกล่าว