ราคาทองพุ่งแรง เร็วเกินคาด เป้าถัดไปบาทละ 64,000 ผู้ค้าวิเคราะห์เกิดภาวะฟองสบู่หรือยัง?
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทองคำที่ปรับขึ้นสูงสุดในวันนี้ (13 ต.ค.2568 ) ที่ 650 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อ 62,650 บาท ขายออก 62,750 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 61,398 บาท ขายออก 63,550 บาท เกิดจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย หลังมีความกังวลต่อสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีน จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ออกมาขู่จะเรียกเก็บภาษีจากจีนเพิ่มเติม 100% หลังรัฐบาลจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากที่จำเป็นต่อการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
“แนวโน้มราคาทองคำ ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น แม้ระยะสั้นๆราคาจะผันผวนขึ้น-ลงแรง จากแรงซื้อขายเพื่อทำกำไร จากนักลงทุนสถาบันและกองทุน ธนาคารกลาง แต่ระยะยาวยังขาขึ้น และจากราคาที่ขึ้นเร็วและแรงกว่าที่คาด จึงได้ปรับคาดการณ์ราคาใหม่คาดว่าปลายปีนี้ราคาทองโลกจะแตะ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองไทยอยู่ที่บาทละ 64,000 บาทบวกลบ ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทในช่วงนั้น
อย่างไรก็ดีหลังราคาขึ้นแรง ทำให้เกิดการซื้อมากกว่าการขาย โดยเฉพาะทองคำแท่งที่มีแรงซื้อมากขึ้นกว่าทองรูปพรรณที่ยังซบเซา จากราคาที่แพงขึ้นมากและภาวะเศรษฐกิจ ทำให้คนไม่มีกำลังซื้อซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2568 มาถึงปัจจุบันราคาทองขึ้นแล้ว 20,350 บาท ”นายจิตติกล่าว
เมื่อถามว่าจากราคาทองที่ปรับขึ้นแรงและเร็วนั้นจะทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ทองคำหรือไม่ นายจิตติกล่าวว่า ยังไม่เห็นสัญญาณ การที่ราคาทองขึ้นลงเร็ว เกิดจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ การปรับลดดอกเบี้ยของเฟด รวมถึงเพื่อรอปรับฐานระยะสั้น แต่ถ้าราคาลงแรงแล้วไม่ปรับขึ้นอีกเลย อย่างนี้ถึงจะเป็นสัญญาณฟองสบู่ ขณะที่ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในการลงทุน
สำหรับทิศทางราคาทองคำในประเทศระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2568 ศูนย์วิจัยทองคำ ระบุว่า ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตาม
1. แรงซื้อขายทองคำอาจชะลอตัวจากวันหยุดในสหรัฐฯ และไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวัน Columbus Day ของสหรัฐฯ โดยในภาคธนาคารจะปิดทำการ ขณะที่ประเทศไทยปิดทำการในตลาดหุ้น และตลาด TFEX เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2. ความคืบหน้าคดีภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ศาลอุทธรณ์มีคำตัดสินว่ามาตรการเก็บภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” และได้เลื่อนการบังคับใช้คำตัดสินออกไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ความไม่แน่นอนในประเด็นนี้อาจส่งผลต่อตลาดเงิน ค่าเงินดอลลาร์ฯ และการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น
3. รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ยอดค้าปลีกของเดือน กันยายน 2568, รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์