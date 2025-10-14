ททท. เปิดแผนอัดบิ๊กอีเวนต์ยิงยาวยันมหาสงกรานต์ปี 69 ปั๊มรายได้ 2.79 ล้านล้านบาท
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากนโยบายในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) สุดท้ายของปี 2568 ที่ได้ตั้งเป้าไว้การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ 4 เดือนก่อนยุบสภา ต้องการให้ ททท.ผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย 12 ล้านคน ซึ่งลดลง 7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน้นเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ 5.8 แสนล้านบาท ลดลง 3%
นายณัฐ กล่าวว่า แนวโน้มตลอดปี 2568 คาดการณ์รายได้รวมท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.66 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ตลาดต่างประเทศ 1.51 ล้านล้านบาท ลดลง 5% เทียบกับปีที่แล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 33.4 ล้านคน ลดลง 6% ส่วนรายได้ตลาดในประเทศ 1.15 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากนักท่องเที่ยวไทย 204.57 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 2% ส่วนแนวโน้มปี 2569 ตั้งเป้าหมายรายได้รวมท่องเที่ยว 2.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% เทียบกับปี 2568 แบ่งเป็นรายได้ตลาดต่างประเทศ 1.63 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 34.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4% ส่วนรายได้ตลาดในประเทศ 1.16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวนนักท่องเที่ยวไทย 210.43 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 3%
นายณัฐ กล่าวว่า ในช่วงไฮซีซั่นสุดท้ายของปีนี้ ททท.เตรียมจัดบิ๊กอีเวนต์เพื่อกระตุ้นการเดินทาง โดยเริ่มต้นด้วยงานอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ แกรนด์ ดิวาลี เฟสติวัล 2025 เทศกาลแห่งแสงสี สานสัมพันธ์สองวัฒนธรรมระหว่างไทย-อินเดีย ตลอดเดือนตุลาคม ที่จะจัดขึ้นวันที่ 16-20 ตุลาคมนี้ บริเวณพื้นที่คลองโอ่งอ่าง และย่านพาหุรัด มีการแสดงขบวนแห่พระแม่ลักษมี ขบวนแห่พระพิฆเนศ ขบวนแห่สไตล์บอลลีวูด รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-อินเดีย คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 แสนคน สร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของตลาดอินเดีย ที่มีจำนวนสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันที่ 1.8 ล้านคน
นายณัฐ กล่าวว่า งานมหาลอยกระทง เวิลด์ อีเวนต์ 2025 ในเดือนพฤศจิกายน โดยจะจัดเทศกาลลอยกระทงให้เป็นมหาลอยกระทงระดับนานาชาติ ที่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยได้ ดันขึ้นเป็นงาน IP (ทรัพย์สินทางปัญญา) ของประเทศไทย จึงสร้างขึ้นมาอีกแบรนด์ต่อเนื่องจากงานมหาสงกรานต์ หลังจาก 2 ปีก่อนสามารถทำแบรนด์มหาสงกรานต์ให้เข้มแข็งได้แล้ว ซึ่งในปีนี้ ททท.กำหนดจัดกิจกรรมใน 2 พื้นที่ ได้แก่ สุโขทัย วันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน และพระนครศรีอยุธยา วันที่ 1-5 พฤศจิกายน คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 4.5 แสนคน กระตุ้นเศรษฐกิจและก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท
นายณัฐ กล่าวว่า ต่อเนื่องด้วยงานวิจิตร เจ้าพระยา 2025 มหาปรากฏการณ์แสดงแสงสีเสียงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้ขยายระยะเวลาการจัดงานจากเดิม 30 วัน เป็น 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00-22.00 น. บริเวณสถานที่สำคัญริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านคน เกิดรายได้หมุนเวียนช่วงจัดงานไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
นายณัฐ กล่าวว่า งานอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน 2025 การแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก จัดเป็นปีที่ 8 กำหนดจัดวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ ถนนพญาไท หน้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ และท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 36,000 คน โดยแบ่งเป็นชาวไทยจำนวน 28,000 คน และชาวต่างชาติรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) อีกจำนวน 8,000 คน คาดก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 894 ล้านบาท
นายณัฐ กล่าวว่า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยงานอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ เคานต์ดาวน์ 2025 เพื่อตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเคานต์ดาวน์ระดับโลก (Global Countdown Destination) ซึ่ง ททท.ใช้งบรวมสำหรับการจัดงานและสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่ที่ 25 ล้านบาท โดยจะเป็นผู้จัดงานเองใน 2 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ และพะเยา ซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงาน 1.5 แสนคน รวมถึง ททท.ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานเคานต์ดาวน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาทิ ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ วันแบงค็อก ซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้มีความแข็งแรงในการจัดงานอยู่แล้ว โดยปีนี้ ททท.จะไม่มีการจัดงานที่วัดอรุณฯ เพราะไม่ต้องการแย่งฐานผู้เข้าร่วมงานเดียวกัน
นายณัฐ กล่าวว่า สำหรับแผนในปี 2569 มีไฮไลต์ที่ติดตลาดต่างชาติแล้วคือ การจัดงานมหาสงกรานต์ 2026 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง หลังทำแบรนดิ้งได้แล้ว มีกระแสการรับรู้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างดี คาดใช้งบจัดงานประมาณ 100 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพื่อสร้างงานไอพีของประเทศไทยให้เป็นอีเวนต์ระดับโลก โดยตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานและสร้างการเติบโตด้านเงินหมุนเวียน 5-10% จากจำนวนคนเข้าร่วมงาน 1.1 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 4 พันล้านบาท
