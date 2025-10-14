ทองพุ่งแรงทุบสถิติรอบใหม่ วันนี้ขึ้นทันที 1,150 บาท ดันทองแท่งทะลุ 63,900 รูปพรรณ 64,700
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำว่า ทันทีที่เปิดตลาดซื้อขายเมื่อเวลา 09.04 น. ราคาทองปรับขึ้นไปทันที 1,150 บาท ต่อบาททองคำ โดยทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 63,900 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 64,700 บาทต่อบาททองคำ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของทองคำในประเทศ หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 18 ครั้ง รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง 650 บาท แตะระดับสูงสุดบริเวณ 62,750 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าบริเวณ 32.60 บาท เป็นปัจจัยช่วยหนุนให้ทองคำในประเทศพุ่งแรงดังกล่าว
ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำวิเคราะห์ว่า ราคาทองคํา Spot พุ่งแรงทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เนื่องมาจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมทั้งความเชื่อมั่นธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ย ด้านทองคำในประเทศเปิดตลาดพุ่งแรงนิวไฮแตะ 63,900 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 100 ดอลลาร์ ทะลุระดับ 4,100 ดลอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำฟิวเจอร์ดีดตัวขึ้น 132 ดอลลาร์ ปิดตลาดนิวไฮบริเวณ 4,133 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนราคาทองคำ Spot ล่าสุดพุ่งนิวไฮบริเวณ 4,142 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน อีกทั้งแรงหนุนจากความเชื่อมั่นว่าเฟดจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งในการประชุมประจำเดือนนี้(ต.ค.) และเดือนธ.ค.
นักวิเคราะห์มองว่าราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยปีนี้พุ่งขึ้นแล้วกว่า 56% และมีแนวโน้มพุ่งแตะระดับ 5,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2569 โดยจะได้ปัจจัยหนุนจากการเข้าซื้อของธนาคารกลาง เม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ และความเชื่อมั่นที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมทั้งในเดือนต.ค. และธ.ค.
คืนวันนี้ไม่มีรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ติดตามการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนต.ค.และธ.ค. หลังสหรัฐเผชิญภาวะชัตดาวน์ รวมถึงมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอ