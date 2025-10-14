กรมทรัพย์สินฯ บุกงานหนังสือ แชร์ความรู้กฎหมาย ‘ลิขสิทธิ์’ ปั้นอุตฯ หนังสือไทยโตทะลุ 2 หมื่นล้าน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา บุกงานมหกรรมหนังสือ แชร์ความรู้กฎหมาย “ลิขสิทธิ์” ต่อยอดอุตฯหนังสือไทย ในงาน “มหกรรมหนังสือระดับชาติ” ครั้งที่ 30 (Book Expo Thailand 2025) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมหนังสือไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากปัจจัยด้านเทคโนโลยีและการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวสู่ช่องทางดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมทั้งกระแสความนิยมและความตื่นตัวในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยผลงานของนักเขียนไทยได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาต่างๆ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อังกฤษ และต่อยอดผลงานหนังสือไปสู่ซีรีส์ ภาพยนตร์ และเกม ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในยุคที่ “การอ่าน” กลายเป็นทั้งวัฒนธรรมและธุรกิจแห่งอนาคต ส่งผลให้ในปี 2568 มูลค่าตลาดหนังสือไทยขยายตัวทะลุ 20,000 ล้านบาท และยังมีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นางอรมน กล่าวว่า ทรัพย์สินทางปัญญาประเภท “ลิขสิทธิ์” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะเป็นกลไกที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานทางความคิด และสามารถนำผลงานที่ได้รับความคุ้มครองไปต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม กรมฯ จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือไทยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของลิขสิทธิ์ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมหนังสือไทยอย่างยั่งยืน
ล่าสุด ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 30 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีส่วนร่วมส่งเสริมความรู้ด้านลิขสิทธิ์และการต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ของกรมฯ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องลิขสิทธิ์แบบเข้าใจง่าย ผ่านการสัมมนาในหัวข้อ “พื้นฐานความรู้
ด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และประเภทของสัญญาลิขสิทธิ์” ทั้งในแง่ความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์กับทรัพย์สินอุตสาหกรรม (เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า) การเริ่มต้นช่วงเวลาการคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์และอายุความคุ้มครอง ข้อควรระวังในการใช้ผลงานเพื่อให้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตลอดจนแนวทางการปกป้องลิขสิทธิ์ของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในอุตสาหกรรมหนังสือไทย สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจหนังสือ และสร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังสือของประเทศ
โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ นักเขียน สำนักพิมพ์ และประชาชนทั่วไป โดยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การคุ้มครองผลงานลิขสิทธิ์ที่เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การจัดทำคำแปลหนังสือหรือคอนเทนต์จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยโดยไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น
สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมหนังสือที่เห็นความสำคัญและโอกาสจากการใช้ประโยชน์งานลิขสิทธิ์มากขึ้น ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้าง “เรื่อง” เจาะลึกกระบวนการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ การแบ่งปันเทคนิคและเคล็ดลับการผลิตผลงานเว็บตูนอย่างมืออาชีพ การจัดประกวดบทการ์ตูนออนไลน์ T-Toon Script Contest รวมทั้งการนำผลงานของผู้ชนะเลิศ เรื่อง
“เกมล้างกรรม” ไปต่อยอดสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพัฒนาบทเป็นเว็บตูนเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ Readawrite Youtube Facebook และ Tiktok การต่อยอดเป็นหนังสือนวนิยายเรื่องยาวเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29 ตลอดจนการขายลิขสิทธิ์เพื่อนำไปพัฒนาเป็นบทละครซีรีส์ เป็นต้น โดยกรมฯ ยังมีแผนจัดกิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังสืออีกมากมาย