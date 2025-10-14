กพท. จ่อปรับเกณฑ์นำเข้าเครื่องบิน ใช้มาตรฐานสากลแทนอายุ-ชงขึ้นค่า PSC 5 บาท
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า ขณะนี้ กพท. อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) เพื่อพิจารณา ปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าอากาศยานใหม่ จากเดิมที่พิจารณาตาม “อายุเครื่องบิน” มาเป็นการพิจารณาตาม “ความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness)” แทน ซึ่งหมายถึง เครื่องบินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองว่ามีความปลอดภัยในการบิน สามารถให้บริการได้ ไม่จำกัดอายุการใช้งาน พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้สายการบินไทยสามารถนำเข้าเครื่องบินมือสองหรือเช่าเครื่องบินได้ง่ายขึ้น โดยไม่ติดเงื่อนไขด้านอายุ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ค่อนข้างเข้ม เช่น เฮลิคอปเตอร์ที่ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ซึ่งในทางปฏิบัติทำให้การจัดหาเป็นเรื่องยาก ขณะที่ในต่างประเทศหลายแห่งหันมาใช้เกณฑ์ “Airworthiness” หรือการประเมินความพร้อมใช้งานของอากาศยานแทนอายุการใช้งาน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องบินใหม่ผลิตไม่ทันกับความต้องการทั่วโลก
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม กพท. มั่นใจว่า แนวทางการปลดล็อกตรงนี้ จะไม่กระทบต่อความปลอดภัย เพราะประเทศไทยมีระบบตรวจสอบมาตรฐานอากาศยานที่เข้มงวด ทั้งก่อนและระหว่างให้บริการ โดยจะใช้หลักการเดียวกับประเทศชั้นนำ เช่น สหรัฐฯ และยุโรป ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจเช็กตามรอบมากกว่าอายุของเครื่องบิน
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า CAAT กำลังพิจารณาปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามบิน ค่าธรรมเนียม PSC ทั้งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยท่าอากาศยานที่อยู่ในการดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT สำหรับผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ จาก 730 บาท เป็น 735 บาท ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเล็กน้อย และถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น อาทิ สิงคโปร์ที่เรียกเก็บถึง 1,500 บาทต่อคน การปรับขึ้นนี้เพราะท่าอากาศยานมีการลงทุนในระบบอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การติดตั้งระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Auto-Gate), ระบบคัดกรองสัมภาระที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวก ปลอดภัย และบริการที่รวดเร็วทันสมัยยิ่งขึ้น ส่วน ท่าอากาศยานของ ทย. (กรมท่าอากาศยาน) จะมีการพิจารณาปรับขึ้นเฉพาะสนามบินที่มีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า การปรับค่า PSC ทั้งหมดนี้ก็ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) และจะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ทันทีหลังมติผ่านความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าการประชุมจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดตามที่กระทรวงคมนาคมจะกำหนด