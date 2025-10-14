ถกครม.ศก. นัดแรก 15 ต.ค. เอกนิติ เผย เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 เดือน อุบ ตั้ง ศุภจี หัวหน้าทีมเจรจาภาษีทรัมป์
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงวาระการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.ศก.) วันที่ 15 ตุลาคม นัดแรก ว่า เป็นวาระเพื่อให้เห็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีระยะเวลาเพราะมีระยะเวลา
เมื่อถามถึงกระแสข่าวการประชุม ครม.เศรษฐกิจ จะมีการตั้ง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าทีมเจรจากรณีภาษีและการค้าสหรัฐอเมริกา เลยหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ยังไม่มีเรื่องนี้
เมื่อถามย้ำว่า จะชงชื่อหัวหน้าทีมเจรจาภาษีสหรัฐฯ และยังใช้กรอบเดิมที่ใช้เจรจาก่อนหน้านี้หรือไม่ นายเอกนิติ ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเข้าห้องประชุม ครม.ทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นางศุภจี ระบุว่า การประชุม ครม.เศรษฐกิจ นัดแรกกระทรวงพาณิชย์ จะมีการพูดคุยใน 2 เรื่อง คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯและเรื่องเจรจา FTA ในการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ