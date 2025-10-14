นายกฯ ตั้ง เอกนิติ หน.คณะทำงานเจรจาภาษีสหรัฐฯ ย้ำถ้ามะกันใช้ปมเขมรต่อรอง ก็ต้องให้กัมพูชาต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 14 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามเรื่องการเจรจาภาษีไทยฯสหรัฐฯ และขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามกรอบที่ได้เจรจากันไว้ 19% และการเร่งสรุป FTA กับสหภาพยุโรป เพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ของประเทศในระยะยาว ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วง 4 เดือน โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย และนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งการเจรจาเพื่อลดภาษีให้ต่ำกว่าหรืออย่างน้อยไม่เกินระดับปัจจุบันที่ร้อยละ 19 เพื่อปกป้องภาคการส่งออก เกษตร อุตสาหกรรม การจ้างงาน และเศรษฐกิจโดยรวม
โดยนายกฯได้แต่งตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์เจรจาการค้ากับสหรัฐฯ มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธาน ร่วมกับรัฐมนตรีจาก 6 กระทรวงหลัก เพื่อบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และสิ่งที่สหรัฐฯเรียกร้องหลายประเด็นสอดคล้องกับสิ่งที่ควรปรับปรุงอยู่แล้ว อาทิ กฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย หรือมาตรฐานสินค้า ทั้งนี้นายกฯย้ำว่า การเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ และ FTA ไทย – EU เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ขอให้รัฐมนตรีทุกคนกำชับและสั่งการในเรื่องที่จำเป็นกับผู้เข้าร่วมการเจรจาในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อช่วยกันหาทางออกให้การเจรจาสามารถจบลงได้ในเวลาอันเหมาะสม และนำมาซึ่งผลประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ส่วนปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ยังเป็นข้อต่อรองที่สหรัฐอเมริกา หยิบยกขึ้นมาใช้ในการพูดคุยต่อรองเจรจาภาษี โดยนายกฯยืนยันกลับไปว่า ให้ทางกัมพูชาดำเนินการตามข้อเจรจา 4 ข้อ ที่ได้มีการตกลงคือการถอนกำลัง การเก็บกู้ทุนระเบิด,การปราบปรามคอลเซ็นเตอร์ และมีท่าทีให้ชัดเจนต่อกรณีที่ประชาชนกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยของไทย
เมื่อถามกรณีที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ จะร่วมสังเกตการณ์สุดยอดผู้นำอาเซียนนั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกฯรับทราบเรื่องนี้แล้ว แต่เมื่อสหรัฐฯมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เราทราบจุดนี้แต่ ต้องย้ำตามข้อตกลง 4 ข้อให้ปฎิบัติตามก่อนที่จะมีการประชุม