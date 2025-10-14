ททท. เปิดผลสำเร็จท่องเที่ยววิถีชุมชน 5 ภาค โชว์นักท่องเที่ยวจีน สร้างการรับรู้กว่า 100 ล้านคน-ครั้ง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในปี 2568 ททท. ได้เดินหน้ากระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะจัดแคมเปญทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ยังได้มุ่งสร้างสรรค์ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 5 ภาค สู่สายตานักท่องเที่ยวจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจในการเดินทาง โดยชูกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “หลงไทย เมืองน่าเที่ยว” แนะนำการท่องเที่ยวไทยแบบฉบับเที่ยวเองได้ โดยนำวิถีวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นคอนเทนต์สื่อถึงการเดินทางของคน 2 วัฒนธรรม (ไทย-จีน) ที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน สอดแทรกการแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งเรื่องความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหารในแต่ละท้องถิ่น การใช้ชีวิต การแต่งกาย ภาษา ศิลปะพื้นถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของประเทศไทย เผยแพร่สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนในไทย พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในชีวิตวิถีชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
“กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชน 5 ภาคสู่สายตานักท่องเที่ยวจีน” นำเสนอ เมืองน่าเที่ยวของไทย 5 ภาค 15 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เชียงราย อุดรธานี บึงกาฬ นครศรีธรรมราช ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร บุรีรัมย์ สุรินทร์ จันทบุรี และตราด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ในรูปแบบเพื่อนไทย พาเพื่อนจีนเที่ยว โดยให้ Influencer ชาวไทยที่สื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดีเป็นคนนำเที่ยว และจัดทำคอนเทนต์บทความประกอบภาพนิ่ง, คลิปวีดีโอ จำนวนรวมกว่า 150 ชิ้นงาน เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียจีน ทั้ง Weibo, Douyin (Tiktok จีน), Xiaohongshu และ Bilibili ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้รวมมากกว่า 100 ล้านคน-ครั้ง และได้ผลิตรายการโทรทัศน์จำนวน 30 ตอน ๆ ละ 30 นาที ออกอากาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์จีน โดยรวม 120 ครั้ง ผ่านสถานีโทรทัศน์ 5 ช่อง ดังนี้
1. สถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี (Guangxi Radio and Television Station) สื่อครบวงจรครอบคลุมวิทยุ, โทรทัศน์, เว็บไซต์, โทรทัศน์มือถือ, IPTV, โทรทัศน์เคลื่อนที่, แอปพลิเคชัน และนิตยสาร โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กว่างซี มีอัตราการออกอากาศครอบคลุมทุกเมืองหลวงของมณฑลทั่วประเทศจีน 100% เข้าถึงประชากรทั่วประเทศกว่า 800 ล้านคน
2. ช่องโทรทัศน์มาเก๊า (TDM) ผู้ให้บริการกระจายเสียงสาธารณะแห่งมาเก๊า ให้บริการข่าวสาร ข้อมูล กีฬา และรายการบันเทิงคุณภาพหลากหลายผ่านโทรทัศน์ วิทยุ และแพลตฟอร์มมัลติมีเดียแก่ผู้ชมในท้องถิ่นและทั่วโลก ครอบคลุมมณฑลกวางตุ้งและทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่จีน ผ่านทีวีดิจิทัลในมณฑลกวางตุ้ง ช่อง TDM Ou Man และ ผ่านเว็บไซต์ Streaming ของ www.TDM.com รวมถึงผ่าน TDM App
3. ช่อง Macau Variety (ช่องที่ 95) ออกอากาศในเขตมาเก๊า และมณฑลกวางตุ้ง เน้นเนื้อหาหลัก รายการวาไรตี้ สารพัดความบันเทิงต่าง ๆ โดย Streaming ผ่าน TDM App มีกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นและครอบครัว
4. ช่องดาวเทียม Macau-MACAU พื้นที่ส่งสัญญาณครอบคลุมมาเก๊า, จีนแผ่นดินใหญ่, ญี่ปุ่น และโปรตุเกส/ลูโซโฟน, ช่องดาวเทียมในกลุ่มโรงแรมระดับสูง, สถาบันการศึกษา, หน่วยงานราชการและการค้า พื้นที่อาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียม สำหรับชาวต่างชาติและผู้อยู่อาศัยจากฮ่องกง, มาเก๊า และไต้หวัน แพร่ภาพสู่ 53 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันได้ขยายไปยังประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส
5. สถานี Nanning Radio and Television Station ช่องภาพยนตร์ ละครทีวีและบันเทิง โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์หนานหนิง มีคลื่นวิทยุจำนวน 4 คลื่น และช่องโทรทัศน์ 4 ช่อง ได้แก่ ช่องข่าวและสารคดี, ช่องชีวิตเมือง, ช่องภาพยนตร์และบันเทิง และช่องสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือพิมพ์ “หนานหนิงวิทยุโทรทัศน์” รวมถึงแพลตฟอร์มสื่อใหม่หลากหลาย เช่น แอปพลิเคชัน (APP), เว่ยป๋อ, วีแชท, เว็บไซต์, Douyin, และ Kuaishou สถานีโทรทัศน์ที่มีผู้ชมรวมมากกว่า 10 ล้านคน โดยมียอดเข้าชมรวมต่อวันเกือบ 100 ล้านครั้ง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับชม “เมืองน่าเที่ยว” ของไทย 5 ภาค 15 จังหวัด และสามารถช่วยแชร์เพื่อร่วมกันเผยแพร่ภาพความประทับใจในฐานะเจ้าบ้านที่ดี เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้นได้ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย 恋恋泰兰德 (เลี่ยนเลี่ยนไท่หลานเต๋อ) ผ่านแพลตฟอร์ม Weibo, Douyin, Bilibili และ Xiaohongshu