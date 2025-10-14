ยศสิงห์ รุดตรวจโกดังนำเข้าไดร์เป่าผมชอร์ตเด็ก 10 ขวบ เจอไร้มาตรฐานกว่าแสนชิ้น
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันนี้ (14 ตุลาคม 2568) ผมและทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ สมอ. ลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ ใน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน กว่าแสนชิ้น มูลค่า 10.9 ล้านบาท
“ผมได้กำชับให้ดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุด เพราะการผลิต นำเข้า และจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลถึงแก่ชีวิตของประชาชน จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ขอย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อย่าซื้อสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ไม่มีคิวอาร์โค้ด ไม่มีชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือไม่ระบุแหล่งที่มาให้ตรวจสอบได้ รวมทั้งยังมีราคาถูกเกินความเป็นจริงด้วย” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
ด้าน นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ใช้ระบบ มอก.ว็อทช์ สืบค้นข้อมูลพบว่า ไดร์เป่าผมดังกล่าว ซื้อมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok ร้าน “SUPER SELLER 99” ส่งจากโกดังซอยเทพกุญชร 22 ข้างร้านกรอบพระสุณนราวิชญ์หน้าวัดทวีการะอนันต์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นของบริษัท เอ็ม-โฮม กรุ๊ป จำกัด และพบโกดังใกล้เคียงอีก 5 โกดัง ของ บริษัท ซิลเวอร์ 789 กรุ๊ป จำกัด
ในวันนี้ ตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มี มอก. จำนวน 111,462 ชิ้น เช่น ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม ที่ม้วนผม ปลั๊กพ่วง เครื่องอบเล็บ เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เครื่องอบลมร้อน เตาปิ้งย่าง พัดลม เครื่องนวด และเครื่องฟอกอากาศ รวมมูลค่า 10,962,301.36 ล้านบาท สมอ. จึงได้ยึดอายัดไว้ทั้งหมด หลังจากนี้จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด ซึ่งผู้นำเข้าทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้าน หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษฐานจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปัจจุบัน สมอ. มีผู้ได้รับใบอนุญาต มอก. เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว ครอบคลุม เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำความร้อนสำหรับม้วนผม และเครื่องอบผิวหน้า จำนวน 242 ราย แบ่งเป็นผู้ทำ 10 ราย และผู้นำเข้า 232 ราย
