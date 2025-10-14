World ชี้ AI ช่วยเข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียม โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมรูปแบบใหม่
นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการ Tools for Humanity ประจำประเทศไทย ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสแกนม่านตา World บริษัทชั้นนำของโลก เปิดเผยถึงประเด็น AI for equality AI สัมมนามติชน วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ว่า มองว่า AI for Equality เป็นประเด็นที่สำคัญมากในยุคนี้ เพราะเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ แต่เป็นตัวกำหนดทิศทางของโอกาสในสังคม หากเราออกแบบและใช้อย่างมีวิสัยทัศน์ AI สามารถเป็นกลไกที่สร้างโอกาสให้คนเข้าถึงบริการ ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าพื้นเพทางเศรษฐกิจหรือภูมิศาสตร์จะต่างกันมากแค่ไหน แต่เราต้องแน่ใจว่าโครงสร้างเหล่านั้นแข็งแรงพอรับมือกับภัยคุกคามดิจิทัลด้วย เช่น deepfake, synthetic identity, หรือการแทรกแซงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์
ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และมีประชากรที่เปิดรับเทคโนโลยีสูง หากสามารถนำ AI มาใช้ในประเด็นที่ตรงจุด เช่น การศึกษา สาธารณสุข หรือบริการภาครัฐ เราจะสามารถ ‘กระจายคุณค่า’ ของทรัพยากรที่มีอยู่ให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มได้จริง เช่น การใช้ AI แปลภาษาท้องถิ่นให้เข้าถึงความรู้โลก หรือช่วยยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องมีเอกสารซับซ้อน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดช่องว่างที่เคยมีมาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีระบบตรวจสอบอัตลักษณ์และป้องกันการปลอมแปลง (fraud detection / proof-of-humanity) อยู่เบื้องหลัง สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดช่องว่างที่เคยมีมาได้อย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยี คือกรอบคิดและความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ และประชาชน เราต้องมอง AI ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีใหม่ แต่เป็น ‘โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมรูปแบบใหม่’ ที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพอย่างเท่าเทียม ให้ทุกคนสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยี นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมรับมือได้ทั้งโอกาสและความท้าทายที่ AI จะนำมาในอนาคต
นายภคพล กล่าวด้วยว่า สำหรับธุรกิจของ World มีภารกิจในการสร้างระบบยืนยันความเป็นมนุษย์ที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นส่วนตัว เราเชื่อว่าเมื่อทุกคนสามารถมีจุดยืนในโลกดิจิทัลได้อย่างน่าเชื่อถือ ก็จะสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสบนโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้น การมี Proof of Human ยังช่วยลดโอกาสที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะใช้เทคโนโลยีปลอมหรือ bot เพื่อแทรกแซงระบบ, สร้างตัวตนสังเคราะห์ (synthetic identity) หรือปลอมแปลงบัญชี ซึ่งถ้าเกิดขึ้นความเท่าเทียมก็จะถูกบั่นทอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ตุลาคมนี้ มติชนกำหนดจัดสัมมนาส่งท้ายของปี AIS X มติชน “Talks for Thailand 2025 AI for Equality เติมพลังเท่าเทียม” ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กทม. เวลา 09.00-12.05น.
ภายในงานได้ระดมกูรูด้านความเหลื่อมล้ำ-เท่าเทียม มาให้ความรู้ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเอไอ และผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านสังคมและปัญญาประดิษฐ์มานั่งเสวนาร่วมกัน โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งด้านความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษ ตามด้วย กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสัมภาษณ์พิเศษบนเวที ต่อด้วย เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน AI มาบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีวงเสวนา AI ตัวช่วย-ตัวฉุด เหลื่อมล้ำ จาก 4 วิทยากร ประกอบด้วย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และ ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการและเลขานุการ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ก.ค.ศ.ไฟเขียว โอน 1,706 อัตราครูเกินเกณฑ์ เสริมกำลังธุรการ ร.ร.ขาดแคลน
- ส.ว. โวยปธ.สภาไม่แข็ง หงุดหงิด ส.ส.ปชน.อภิปรายหลอกด่า วันนอร์ ย้อน แข็งไม่แข็งพิสูจน์ไม่ได้
- รฟท. ยื่นฟ้องศาล เพิกถอนโฉนด มีชื่อ กรุณา ชิดชอบ-บ.ศิลาชัยฯ ถือครองที่เขากระโดง
- เพชรดารินทร์ สู้สุดใจคว้าที่ 2 เอเชียสองล้อรายการใหญ่ ทัวร์ ออฟ จงหมิง