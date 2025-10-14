ทองคำไม่หยุดวิ่ง ราคาพุ่งต่อ 1,450 บาท กูรูเตือนไม่แนะนำซื้อสะสมแม้เป็นขาขึ้น
นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฮั่วเซ่งเฮง เปิดเผยว่า ราคาทองคำโลกยังคงอยู่ในระยะขาขึ้น จากการที่พันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) สหรัฐ ที่มีอายุ 10 ปี มีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 สู่ระดับ 4.02 จาก 4.13% ตลาดจึงให้ความสนใจในพันธบัตรสหรัฐน้อยลง เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่จีนได้ออกมาตรการลงโทษต่อบริษัท Hanwha Ocean Co. ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ได้ลงทุนไปกว่า 5 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมต่อเรือสหรัฐ อีกทั้งจีนยังขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้เพิ่มเติมในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งการกระทำข้างต้นของจีนอาจทำให้สหรัฐแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนมากขึ้น เป็นแรงสนับสนุนราคาทองคำโลกให้อยู่ในระยะขาขึ้น ในระยะสั้นยังไม่แนะนำให้เข้าซื้อสะสมตอนนี้
ทั้งนี้ ราคาทองคำ ณ วันที่ 14 ตุลาคม ราคาทองคำแท่ง รับซื้ออยู่ที่ 64,100 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 64,200 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 62,823.04 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 65,000 บาทต่อบาททองคำ ทองสปอต 4,142 สหรัฐต่อออนซ์ อัตราค่าเงินบาท 32.74 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากการปรับเปลี่ยนราคากว่า 28 ครั้ง เป็นการปรับขึ้นพรวดเดียวถึง 1,150 บาท ก่อนจะผันผวนปรับลดลงและเพิ่มขึ้นรวมมีเป็นปรับขึ้น 1,450 บาทในวันเดียว
นายธนรัชต์ กล่าวว่า ทองโลกมีการปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 4,115 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และ 4,095 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ก่อนมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปในภายหลัง จึงประเมินว่า ทองโลกอาจปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,165 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับที่ 4,095 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ทองโลกอาจเข้าสู่ระยะปรับฐานลงระยะสั้น แต่ยังไม่ใช่ขาลงแน่นอน
ส่วนราคาทองในประเทศอยู่ในระยะขาขึ้นตามทองโลก ขณะที่ค่าเงินบาทผันผวนไซด์เวย์ หากราคาทองไทยหลุดแนวรับที่ 63,700 บาท แนะนำขายตัดขาดทุนออกมาก่อน เพื่อลดความเสี่ยงลง