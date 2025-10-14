ไชยชนก สั่งเบรกชุดปฏิบัติการพิเศษ DE เหตุคดีไม่คืบ-หวั่นจนท.รับผลประโยชน์

ไชยชนก สั่งเบรกชุดปฏิบัติการพิเศษ DE เหตุปชช. ร้องเรียนคดีไม่คืบ หวั่นจนท.รับผลประโยชน์
น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และโฆษกกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล ของกระทรวงดีอี หรือ “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE” ในทันที
สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของ “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE” ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจับกุมเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายพื้นที่ แต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดี และพบการร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ว่าเจ้าหน้าที่บางรายแอบอ้างอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ โดยใช้เอกสารกระทรวงดีอี ในการอายัดบัญชี ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง
ทั้งนี้เบื้องต้น นายไชยชนก ได้สั่งการให้มีการระงับการปฏิบัติงานของ “ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE”ตามคำสั่งที่ 20/2567 เรื่องการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล โดยจากการตรวจสอบพบว่า บุคลากรของชุดปฏิบัติการบางคนได้ครบเกษียณอายุราชการ แต่ยังปรากฏรายชื่อ และยังมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่
“เรื่องดังกล่าวรมว.ดีอี ไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงานที่ต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นต่อการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของกระทรวงดีอี โดยให้มีการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการดังกล่าว และจะมีการทบทวนตั้งคณะทำงานที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้จากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทดแทนต่อไป” โฆษกกระทรวงดีอี กล่าวในตอนท้าย
