หุ้นไทยรูดแรง ลบ 20.60 จุด นักลงทุน หวั่นสงครามการค้าสหรัฐ-จีน รอบใหม่
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันนี้ว่า หุ้นเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยเปิดตลาดภาคเช้ามาที่ระดับ 1,286.98 จุด ก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,266.38 จุด ปรับลดลง 20.60 จุด หรือลบ 1.60% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,291.20 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,266.38 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 42,503.92 ล้านบาท
โดย นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างร้อนแรง โดยมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ประกอบการเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) ที่ไหลออกเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม โดยจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 ตุลาคม 2568 กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิหุ้นไทยแล้วกว่า 98,170.62 ล้านบาท และมีแรงขายปริมาณมากนำในหุ้นกลุ่มพลังงาน ขนส่ง และค้าปลีก
“ดัชนีปรับตัวลงจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมา ประกาศเตรียมขึ้นภาษีสินค้าจากจีน เพิ่มอีก 100% เพื่อตอบโต้ที่จีนออกมาตรการควบคุมการส่งออกในกลุ่มแร่หายาก (rare earths) ซึ่งเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ที่จีนถือครองอิทธิพลในตลาดโลก
ซึ่งโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน ได้ออกมาตอบโต้ว่า จุดยืนของจีนยังเหมือนเดิมในเรื่องสงครามภาษีและสงครามการค้า หากอีกฝ่ายอยากสู้ จีนจะสู้จนถึงที่สุด แต่หากอยากเจรจาประตูก็ยังเปิดอยู่เสมอ สร้างความกังวลให้กับตลาดทุนโดยรวม” นางสาววิลาสินี กล่าว