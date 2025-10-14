รฟท. ยื่นฟ้องศาล เพิกถอนโฉนด มีชื่อ กรุณา ชิดชอบ-บ.ศิลาชัยฯ ถือครองที่เขากระโดง

รฟท. ยื่นฟ้อง ศาลบุรีรัมย์ เพิกถอนโฉนด กรุณา ชิดชอบ-บ.ศิลาชัยฯ รุกที่ดินเขากระโดง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม แหล่งข่าวจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการยื่นฟ้องคดีเขากระโดงแปลงที่ดิน 3466 กับ 8564 ที่ศาลแพ่งบุรีรัมย์ ปัจจุบันได้มีการสำรวจแผนที่รถไฟเสร็จแล้ว โดยฟ้องร้องครั้งนี้เพื่อขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงที่ออกทับซ้อนที่ดินของ รฟท. และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ชี้ว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายในที่ดินของ รฟท.
โดย รฟท.ขอให้ศาลฯพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 8564 และโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และขอให้ศาลฯมีคำสั่งให้นางกรุณา และบริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ฯ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 8564 และโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และส่งมอบที่ดินคืนแก่ รฟท.ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งขอให้ศาลฯมีคำสั่งให้นางกรุณา และบริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ฯ ชดใช้เงินค่าใช้ประโยชน์ย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันฟ้องพร้อมดอกเบี้ย 5% ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงนามในหนังสือเลขที่ รฟ.อบ.1000/1792/2568 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568 อนุมัติให้ สำนักงานอาณาบาล ฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 (บริษัท ศิลาชัยบุรีรัมย์ (1991) จํากัด เป็นผู้ครอบครอง) และโฉนดที่ดินเลขที่ 8564 (นางกรุณา ชิดชอบ เป็นผู้ครอบครอง) บริเวณแยกเขากระโดง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ปช 0040 (บร)/1542 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568 ก่อนหน้าที่จะมีกระแสข่าวการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)