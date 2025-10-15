ทองนิวไฮใหม่ตามทองโลก พุ่ง 300 บาท ทองแท่ง 64,450 รูปพรรณ 65,250 รับเฟดส่อเบรกทำ QT 

ทองเปิดตลาดพุ่ง 300 บาท ทำนิวไฮใหม่ตามทองโลก ทองคำแท่ง 64,450 รูปพรรณ 65,250 ขานรับเฟดส่อเบรกทำ QT ผวาชัตดาวน์ฉุด GDP ร่วง 0.8% ขณะที่กองทุน SPDR เก็บทองเพิ่ม 2.57 ตัน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ราคาทองคำ 96.5% เปิดตลาดมาปรับขึ้นมาบาททองคำละ 300 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดก่อนหน้า โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาครั้งที่ 1 เวลา 09.08 น. ทองคำแท่งรับซื้อบาททองคำละ 64,350 บาท ขายออกบาททองคำละ 64,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 63,065.60 ขายออกทองคำละ 65.250 บาท ซึ่งถือว่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง
ขณะทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,182 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน
ฮั่วเซ่งเฮง วิเคราะห์ทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้เริ่มส่งสัญญาณในการยุติการลดขนาดงบดุล หรือยุติการทำ QT เพื่อให้ปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบมีสภาพคล่องที่มากเพียงพอและไม่ให้เป็นการขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ทำให้สหรัฐฯ เกิดภาวะเงินเฟ้อและทำให้ทองคำปรับตัวขึ้น
ขณะเดียวกัน พาวเวลไม่ได้กล่าวถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่แสดงความกังวลถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวสูง นอกจากนี้ นายแอนดรูว์ ฮอลเลนฮอร์สต์ นักเศรษฐศาสตร์ของซิตี้ กรุ๊ป ได้กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ภาวะชัตดาวน์สหรัฐฯ อาจยืดเยื้อถึงเดือนพฤศจิกายน และการที่พนักงานของรัฐจำนวน 750,000 คนถูกพักงานชั่วคราว อาจไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทำให้พรรคเดโมแครต – รีพับลิกันยอมประนีประนอมกันได้ และคาดว่าการชัตดาวน์นี้จะส่งผลกระทบต่อ GDP สหรัฐฯ ราว 0.8%
อย่างไรก็ตาม ทาง IMF ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจขยายตัว 2% ในปีนี้ จากที่การคาดการณ์ 1.9% และ 1.8% ในเดือนกรกฎาคม และเมษายนตามลำดับ เนื่องจากสหรัฐฯ ได้ข้อตกลงการค้ากับนานาประเทศและให้การยกเว้นในหลายกรณี ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 2.57 ตัน รวมสุทธิ 1,021.45 ตัน
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ เผยดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนตุลาคมเทียบรายเดือน
ฮั่วเซ่งเฮง ยังวิเคราะห์ราคาทองโลกอยู่ในระยะขาขึ้น แต่ในระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 4,179-4,200 ดอลลาร์ และมีการปรับตัวลงในภายหลัง จึงประเมินว่า ทองโลกอาจย่อตัวลงระยะสั้นทดสอบแนวรับที่ 4,122 ดอลลาร์ และฟื้นตัวกลับ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,100 ดอลลาร์ ทองโลกอาจเข้าสู่การปรับฐานลงระยะสั้น