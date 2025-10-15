ททท. ปลื้ม ลิซ่า ตอบรับ เป็น Ambassador โปรโมตเที่ยวไทยปี’69
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องที่ยวมพ่องประเทคไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ลิซ่า หรือ ลลิษา มโนบาล ได้ตอบรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทย “Amazing Thailand Ambassador” เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งการร่วมงานกับ ‘ลิซ่า’ ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญใญในการนำเสนอเสน่ห์ ความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของเมืองไทย ในมุมมองใหม่ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมค้นพบไปพร้อมกันกับ Amazing Thailand ททท. มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทศไทยในฐานะจุดหมายปลายพางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Qualty Leisure Destration) และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสร้างความทรงจำที่มีคุณค่าและไม่รู้ลืมในทุกย่างก้าวของการเดินทาง
น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า บทบาท “Amazing Thailand Ambassador” ของ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาลในครั้งนี้
ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยผลงานและความสำเร็จของเธอที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
นอกจากนี้เธอยังเป็นเสียงอันทรงพลังที่จะบอกเล่าเรืองราวของความงดงามและเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่จักมากยิ่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้การที่ ททท. พร้อมทั้งแบรนด์ “Arnazing Thailand” ได้ร่วมงานกับ “ลิซ่า” ในครั้งนี้
ไม่เพียงสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างย่างยาวนาน รวมถึงความอบอุ่นและความไมตรีจิตของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติว่า “ประเทศไทย” คือจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอมอบประสบการณ์ที่จะสร้างควางความประทับใจกับผู้มาเยือน