เศรษฐกิจ

ททท. ปลื้ม ลิซ่า ตอบรับ เป็น Ambassador โปรโมตเที่ยวไทยปี’69 

ททท. ปลื้ม ลิซ่า ตอบรับ เป็น Ambassador โปรโมตเที่ยวไทยปี’69

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องที่ยวมพ่องประเทคไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ลิซ่า หรือ ลลิษา มโนบาล ได้ตอบรับทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทย “Amazing Thailand Ambassador” เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งการร่วมงานกับ ‘ลิซ่า’ ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญใญในการนำเสนอเสน่ห์ ความหลากหลายและความมหัศจรรย์ของเมืองไทย ในมุมมองใหม่ที่จะทำให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมค้นพบไปพร้อมกันกับ Amazing Thailand ททท. มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทศไทยในฐานะจุดหมายปลายพางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวชั้นนำคุณภาพสูง (Qualty Leisure Destration) และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาสร้างความทรงจำที่มีคุณค่าและไม่รู้ลืมในทุกย่างก้าวของการเดินทาง

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า บทบาท “Amazing Thailand Ambassador” ของ “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาลในครั้งนี้
ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยผลงานและความสำเร็จของเธอที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
นอกจากนี้เธอยังเป็นเสียงอันทรงพลังที่จะบอกเล่าเรืองราวของความงดงามและเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่จักมากยิ่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้การที่ ททท. พร้อมทั้งแบรนด์ “Arnazing Thailand” ได้ร่วมงานกับ “ลิซ่า” ในครั้งนี้
ไม่เพียงสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวของประเทศไทย แต่เป็นการตอกย้ำคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาอย่างย่างยาวนาน รวมถึงความอบอุ่นและความไมตรีจิตของคนไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติว่า “ประเทศไทย” คือจุดหมายปลายทางที่พร้อมมอมอบประสบการณ์ที่จะสร้างควางความประทับใจกับผู้มาเยือน