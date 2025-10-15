ที่ปรึกษาปธ.กสทช. จ่อเอาผิดพวกใช้ข้อมูลเท็จ ตีรวนการทำงาน นพ.สรณ ปมพนง.มหาวิทยาลัย

พชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประธาน กสทช. ย้ำคุณสมบัติศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ ชัดเจนแล้ว ไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เตือนคนบางกลุ่มเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารเท็จ หวังใส่ร้ายทำลายชื่อเสียง เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันที่ 15 ตุลาคม นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ยืนยันสถานะของศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ว่าไม่ได้เป็น “พนักงานของมหาวิทยาลัย” นับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็นประธาน กสทช. เท่ากับว่าข้อกล่าวหาของ กมธ.ไอซีที วุฒิสภา และเครือข่ายสภาองค์กรผู้บริโภคไม่เป็นความจริงแต่ประการใด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการตรวจสอบจะสร้างความชัดเจนที่ถูกต้องต่อคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณว่าไม่ขัดต่อตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 แล้วก็ตาม แต่ปัญหา คือที่ผ่านมามีความพยายามของคนบางกลุ่มเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารอันเป็นเท็จต่อสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความสับสนอย่างต่อเนื่อง
“ความพยายามบิดเบือนด้วยการปล่อยเอกสารที่อ้างว่าศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 ทั้งที่ความจริงแล้วศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น” นายพชรกล่าว
จากการตรวจสอบเอกสารพบ “ความผิดปกติ” หลายจุด ไม่ปรากฏวันที่และเลขที่หนังสือราชการตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ระบุแค่ อว 78/ล เดือนพฤษภาคม 2567 ลงนามโดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นหนังสือของ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจริงหรือไม่ หน่วยงานใดที่นำข้อมูลจากหนังสือฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง ถือว่าพิจารณาภายใต้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อใส่ร้ายและกล่าวหาเจ้าพนักงาน
“โดยเอกสารดังกล่าวถูกนำไปใช้และเผยแพร่ในหลายองค์กร ซึ่งผู้ที่นำไปใช้นั้นย่อมมีความผิดทางกฎหมาย ขณะนี้ทางทีมกฎหมายกำลังพิจารณาดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างในการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ หรือใช้อำนาจก้าวก่ายหน่วยงานในทางที่ผิดอีก” นายพชรกล่าวย้ำ
