ขุนคลัง จ่อคุย พณ.-เอกชน เล็งดึงสินค้าบางรายการ ออกจากภาษีทรัมป์ ยันไม่รื้อนโยบายคณะเจรจารบ.เก่า
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 15 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กล่าวถึงกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมเจรจาภาษีสหรัฐฯ ว่า จะพยายามทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด โดยได้มีการคุยนอกรอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนบอกว่าทุกคนจะมาช่วยกัน ซึ่งนายกฯ มอบนโยบายว่า สิ่งที่เราเคยเจรจาไว้แล้ว 19% ให้พยายามทำให้ดี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงรายละเอียด เช่น สินค้าบางชนิด เราอาจจะขอให้ดึงออกมาจากรายการ 19% เป็นแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ ซึ่งต้องคุยกับภาคเอกชนด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะรื้อรายละเอียดของเดิมหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า คงไม่ได้รื้อ เพราะกรอบนโยบายผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาลที่แล้ว ตนในฐานะหัวหน้าทีมเจรจาจะมาดูรายละเอียดว่าสินค้าประเภทไหนที่ประเทศไทยสามารถได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงจะมีการดูแลผู้ประกอบการอย่างไร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นำเสนอมาว่าจะมีสินค้าบางชนิดที่ต้องการนำเข้าอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหา แต่บางอย่างจะสามารถดึงออกมาจากรายการ 19% ได้หรือไม่ กระทรวงพาณิชย์กำลังดูอยู่