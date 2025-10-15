ทรัพย์สินทางปัญญา พบเอกชนฮ่องกง สร้างความมั่นใจอาเซียน หวังเอื้อลงทุนกรอบเอฟทีเอ

ทรัพย์สินทางปัญญาพบเอกชนฮ่องกง สร้างความมั่นใจระบบนิเวศทรัพย์สินทางปัญญาไทย-อาเซียน หวังเอื้อลงทุนกรอบเอฟทีเอ
วันที่ 15 ตุลาคม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา(ทป.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ เข้าร่วมการประชุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN-Hong Kong, China (HKC) IP Roadshow ซึ่งจัดขึ้นภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement: AHKFTA) เมื่อวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
นางอรมน กล่าวว่า ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้เวทีการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการยกระดับการรับรู้และเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียน ให้กับภาคเอกชนชั้นนำของจีนฮ่องกง โดยภายในงานมีการจัดเวที “I-Pitch, I-Plunge” เพื่อให้ผู้แทนจากประเทศอาเซียนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และงานบริการต่างๆ
ที่ทันสมัย รวมทั้งเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมฮ่องกงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางอรมน กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ผู้แทนกรมฯ ได้ร่วมหารือกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนฮ่องกง (Hong Kong Intellectual Property Department: HKIPD) เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนฉบับใหม่ (ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan: AIPRAP) ซึ่งมีกรอบเวลาการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2569 – 2573 โดยตั้งเป้าส่งเสริมบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสองภูมิภาค ซึ่งประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันและมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP Financing) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ แนวทางการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งแนวทางการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม
นางอรมน กล่าวว่า นอกจากนี้ ผู้แทนกรมฯ ยังได้เข้าศึกษาดูงานที่สภาเพิ่มผลผลิตแห่งจีนฮ่องกง (Hong Kong Productivity Council: HKPC) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ๆ การฝึกอบรมบุคลากร การสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อผลักดันภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ของจีนฮ่องกงให้สามารถขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้ การศึกษาดูงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมฯ และ HKPC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อนำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการของจีนฮ่องกง มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต