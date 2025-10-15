ซีมัวร์มารีน เทกโอเวอร์ เดโช เคเทอริ่ง เสริมพอร์ตธุรกิจบริการอาหารบนเรือครบวงจร
บริษัท ซีมัวร์มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานขนส่งทางเรือและธุรกิจการเดินเรือนอกชายฝั่ง (Offshore Services) ประกาศเข้าควบรวมกิจการ บริษัท เดโช เคเทอริ่ง แอนด์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส จำกัด (Decho Catering & Logistics Services Co.,Ltd.) อย่างเป็นทางการ โดยจะนำเดโช เคเทอริ่งฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และจัดหาเสบียงครบวงจร (Catering) เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของซีมัวร์มารีนฯ การควบรวมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ของซีมัวร์มารีนฯ ในการต่อยอดและขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมถึงการจัดส่งเสบียงและการจัดการอาหารสำหรับเรือเดินสมุทรและแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง ต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทางทะเลอย่างครบวงจร
นายกฤษ สีตองอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีมัวร์ มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดเผยว่า การควบรวมกิจการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดโลจิสติกส์ทางทะเลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มการบริการสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ห่างจากชายฝั่ง (Offshore Services) ทั้งนี้ ได้ส่งมอบไม้ต่อการบริหารจัดการ และเชื่อมั่นในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ นายสรทัศน์ กรานเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดโช เคเทอริ่ง แอนด์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส จำกัด และทีมงานเดโช เคเทอริ่งฯ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านการจัดส่งเสบียงและการจัดการด้านอาหารให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ซีมัวร์มารีนฯ เล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญอันยาวนานของเดโช เคเทอริ่งฯ ในธุรกิจหลักด้านการจัดส่งเสบียงสู่แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง ซึ่งจะเข้ามาเสริมให้บริษัทฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ที่ได้มาตรฐานสากลและศักยภาพการให้บริการอาหารบนเรือแบบครบวงจรได้ในทันที
ทั้งนี้ บริษัท เดโช เคเทอริ่ง แอนด์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจหลักด้านการจัดส่งเสบียงสู่แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง(Offshore Supply/Catering) และให้บริการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นแก่เรือเดินทะเล(Ship Chandler Services) พร้อมด้วยระบบโลจิสติกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านการบริหารครัว อาหาร และบริการในพื้นที่ Offshore การควบรวมในครั้งนี้จึงช่วยเสริมให้ซีมัวร์มารีนฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://decho-catering.com/about-us/