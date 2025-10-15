เขย่าตลาดคอนเทนต์วาย! Flixer X Futamishobo ลุยเสิร์ฟนิยาย–มังงะ ครบทุกโมเมนต์

เขย่าตลาดคอนเทนต์วาย! Flixer x Futamishobo ลุยเสิร์ฟนิยาย–มังงะ BL-GL ครบทุกโมเมนต์ ปักธงฮับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายเอกชัย เจริญพัฒนมงคล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟลิกเซอร์ จำกัด เจ้าของ Flixer แอปพลิเคชันสัญชาติไทย ที่ครบถ้วนทุกความบันเทิงส่งตรงจากญี่ปุ่น ทั้งอนิเมะ (Anime) และมังงะ (Manga) เปิดเผยว่า ตลาดอนิเมะและมังงะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนเทนต์แนว Boy’s Love (BL) และ Girl’s Love (GL) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นถึงวัยทำงาน ช่วงอายุ 15-35 ปี ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภค ที่หันมาบริโภคคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น รวมทั้งการให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ถูกลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ คอนเทนต์ BL/GL ยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต ด้วยฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น มีกำลังซื้อสูง และกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับโลก สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของสังคมที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น
Flixer ได้ขยายความร่วมมือกับ Futamishobo สำนักพิมพ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นที่โดดเด่นด้านนิยายและมังงะแนว BL ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ La Roseraie แหล่งรวมคอนเทนต์ยอดนิยมทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ Flixer ได้นำเข้ามังงะแปลไทยจาก La Roseraie ในรูปแบบลิขสิทธิ์แท้ และล่าสุดได้ขยายความร่วมมือไปอีกขั้น ด้วยการนำลิขสิทธิ์ทั้งมังงะและนิยาย BL เพิ่มเข้ามาในไลน์อัป ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการเติบโตสู่ตลาดระดับภูมิภาค คลังคอนเทนต์ของ Flixer จะได้รับการเติมเต็มด้วยมังงะและนิยายจาก La Roseraie กว่า 10,000 เรื่อง พร้อมยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานด้วยกลยุทธ์ Seamless Experience ที่ผสานการดูอนิเมะและการอ่านมังงะไว้ในแอปเดียวแบบไร้รอยต่อ และ Near Simulcast ที่ช่วยให้แฟน ๆ ได้ชมอนิเมะใกล้เคียงกับเวลาออกอากาศในญี่ปุ่น ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความสดใหม่แบบเรียลไทม์และไม่ตกเทรนด์
นายเอกชัย กล่าวว่า สำหรับคอนเทนต์ BL ชุดล่าสุดจาก Futamishobo ที่เตรียมเปิดตัวบนแอปพลิเคชัน Flixer ในครั้งนี้ คัดสรรจากผลงานที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น อาทิ ทะเลรักที่พักใจ (Kekkon shitara umi no soba ni sumou ne) หรือ อัศวินโอเมก้าผู้หวนคืนจากความตายกับเพื่อนสนิทสายต่อสู้จับคู่ฝ่าชะตา (Shinimodori no omega kishi to butouha osananajimi wa kudaranai unmei o kechirashitai) ฯลฯ ซึ่งจะเข้ามาเติมสีสันและเพิ่มความหลากหลายให้คลังคอนเทนต์ของ Flixer พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ชมชาวไทยที่กำลังมองหาคอนเทนต์คุณภาพระดับพรีเมียมแบบลิขสิทธิ์แท้
“ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าตลาดหนังสือเล่มรวมอยู่ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท และ E Book อยู่ที่ประมาณ 4,000 – 5,000 ล้านบาท โดยในกลุ่มนี้จะมี content Boy’s Love อยู่ที่ประมาณหลักพันล้าน และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Flixer มั่นใจว่าความร่วมมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติอย่าง Futamishobo จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสิร์ฟเนื้อหา BL ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และยังมอบประสบการณ์ในการรับชมและการอ่านอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้า 2-3 ปีข้างหน้า Flixer จะก้าวขึ้นเป็น Unique Platform ที่มีทั้งอนิเมะและมังงะอันดับหนึ่งในไทย และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้งาน (Active User) มากกว่า 100,000 รายต่อเดือน พร้อมเดินหน้าขยายคลังคอนเทนต์ BL/GL จากพันธมิตรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นฮับและศูนย์รวมสาวกคอนเทนต์สายวายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเตรียมต่อยอดด้วยกิจกรรมออฟไลน์และแฟนอีเวนต์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมความสัมพันธ์จากผู้ชมสู่การเป็นคอมมูนิตี้สายวายที่แข็งแรงในระดับภูมิภาค” นายเอกชัย กล่าว
นายโฮริอุจิ ฮายาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ Futamishobo ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง Futamishobo และ Flixer ในครั้งนี้ ไม่ได้จำกัดเพียงการแปลคอนเทนต์จากภาษาญี่ปุ่น
เป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมออกแบบประสบการณ์ใหม่สำหรับแฟน ๆ ชาวไทย ด้วยการคัดสรรผลงานระดับพรีเมียมที่ไม่เคยเผยแพร่ในประเทศไทยมาก่อน พร้อมดูแลทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การแปล การนำเสนอ รวมถึงการวางกลยุทธ์การตลาดร่วมกับทีม Flixer เพื่อให้เนื้อหาทุกเรื่องถ่ายทอดคุณค่าและอารมณ์ตามต้นฉบับอย่างครบถ้วน สำหรับคอนเทนต์ชุดล่าสุดที่จะเปิดตัวบน Flixer มีประมาณ 16 เรื่อง ซึ่งทั้งหมดเปิดตัวครั้งแรกในไทยและบนแพลตฟอร์ม Flixer
“ในฐานะพันธมิตร Futamishobo มองว่า Flixer มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางอนิเมะและมังงะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจุดแข็งของการรวมคอนเทนต์ทั้งอนิเมะและมังงะไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Flixer ขณะเดียวกัน Futamishobo มีแผนขยายไลน์คอนเทนต์ โดยเพิ่มนิยายดิจิทัล บทสัมภาษณ์นักวาด รวมถึงสารคดีเบา ๆ ที่จะช่วยเปิดมุมมองและเผยเบื้องหลังวงการมังงะให้ผู้ชมได้รู้จักโลกของนักเขียนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมากยิ่งขึ้น” นายโฮริอุจิ กล่าว