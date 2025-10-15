บขส. X ไปรษณีย์ไทย บริการส่งพัสดุถึงบ้านใน 1 วัน นำร่อง 14 ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วไทย

บขส. จับมือไปรษณีย์ไทย ส่งพัสดุถึงบ้านใน 1 วัน เร็วที่สุดในประเทศ นำร่องให้บริการ 14 ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วไทย พร้อมเปิดจุดบริการ EMS Point 10 แห่ง เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนฝากส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วม
นายอรรถวิทเปิดเผยว่า บขส.ได้ดำเนินแผนพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และพัสดุถึงปลายทางอย่างปลอดภัย โดย บขส. และ ปณท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนในการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในการฝากส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ทำให้เกิดโครงการ “บขส. X ไปรษณีย์ไทย ส่งพัสดุถึงบ้าน 1 วัน” ถือเป็นมิติใหม่ในการให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ที่รวดเร็วที่สุดในประเทศไทย
นายอรรถวิทกล่าวว่า บขส.ได้นำร่องให้บริการ ณ ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 14 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) 2) เชียงราย 3) เชียงใหม่ 4) นครสวรรค์ 5) หนองคาย 6) นครพนม 7) มุกดาหาร 8 ) สกลนคร 9) นครราชสีมา 10) หาดใหญ่ 11) ภูเก็ต 12) เพชรบุรี 13) สุราษฎร์ธานี และ 14) ปัตตานี และจะขยายจุดให้บริการในพื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ บขส.ยังได้เปิดจุดบริการรับฝากพัสดุภัณฑ์ EMS Point 10 แห่ง ได้แก่ 1) สถานีเดินรถพิจิตร 2) สถานีเดินรถฉะเชิงเทรา 3) จุดจอดพัทยา 4) สถานีเดินรถอรัญประเทศ 5) จุดจอดสระแก้ว 6) จุดจอดปราจีนบุรี 7) จุดจอดนครนายก 8 ) สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 9) สถานีเดินรถนครปฐม และ 10) จุดจอดราชบุรี
“บขส.จะทำหน้าที่รับฝากรวบรวมพัสดุภัณฑ์ ส่วน ปณท จะเป็นผู้รับมอบพัสดุและนำจ่ายให้กับลูกค้าต่อไป เป็นการต่อยอดศักยภาพในการให้บริการขนส่งรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ให้ครอบคลุมพื้นที่ เชื่อมโยง ทุกภูมิภาคเข้าด้วยกันผ่านจุดศูนย์กลางสำคัญ เช่น สถานีขนส่งหมอชิต 2 เอกมัย และสายใต้ใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของประเทศในการขนส่งผู้โดยสารและพัสดุในเส้นทางระยะไกล โดย บขส.จะทำหน้าที่เป็นโครงข่ายขนส่งระยะกลาง (Middle-Mile Transporter) เพื่อเชื่อมต่อพัสดุจากต้นทางของผู้ฝากในภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่ระบบของ ปณท อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 โทร 0-2537-8480” นายอรรถวิทระบุ
ด้านนายดนันท์กล่าวว่า ปณท และ บขส.ได้ผสานความร่วมมือนำศักยภาพ ทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุม ความชำนาญด้านเส้นทาง และยานพาหนะที่สามารถรองรับการขนส่งได้ทั่วประเทศมาพัฒนาบริการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับปลายทางในประเทศแบบ Hub to Door เป็นการต่อยอดมาจากการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบ Hub to Hub โดยเป็นการนำพัสดุภัณฑ์ที่ฝากส่งและขนส่งโดย บขส.ไปสู่บริการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับปลายทางโดยไปรษณีย์ไทยแบบ Hub to Door บริการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับปลายทางในประเทศแบบ Hub to Door จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถเชื่อมต่อสินค้าและพัสดุจากสถานีขนส่งของ บขส. เข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ และพร้อมนำส่งสิ่งของถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการพร้อมทั้งยกระดับเครือข่ายโลจิสติกส์ของภาครัฐ ให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างแท้จริง
นายดนันท์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ปณท ยังเปิดจุดให้บริการเพื่อนพี่ไปร EMS Point รับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ ณ สถานีเดินรถประจำจังหวัด/อำเภอของ บขส. 10 แห่ง ถือเป็นอีกก้าวของการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ภาครัฐ ที่สร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ ผ่านระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด