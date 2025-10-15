รัฐบาลใหม่ดันเชื่อมั่นอุตฯพุ่งรอบ 7 เดือน ชี้คนละครึ่ง – ซีเกมส์ปลุกเศรษฐกิจไทย
นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2568 อยู่ที่ระดับ 87.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 86.4 เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นรวดเร็ว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน และเอื้อต่อการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยังเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกขึ้น ภายหลังกระทรวงการคลังปรับลดเงื่อนไขให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)ค้ำประกันสินเชื่อให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ได้ ส่งผลให้สภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ้นอย่างชัดเจน
โดยการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดมาเลเซีย เวียดนาม และไต้หวัน รวมถึงยอดขายยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ภายในประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจากงาน “BIG Motor Sale 2025” โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรวมทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (เอฟดีไอ) มีแนวโน้มขยายตัว โดยในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม2568 การลงทุนจากต่างชาติเติบโตเพิ่มขึ้น 125% มูลค่ารวม 225,536 ล้านบาท โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ของนักลงทุนต่างชาติ รวม 197 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21% คิดเป็นมูลค่า 74,792 ล้านบาท หรือ 33% ของเงินลงทุนทั้งหมด
ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับ 91.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 88.9 เป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ โครงการ “คนละครึ่ง” ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วงเงินประมาณ 25,000 ล้านบาท นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม2568 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และแนวโน้มอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศคาดขยายตัวต่อเนื่องจากแรงหนุนของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
อย่างไรก็ตาม การปิดด่านชายแดนกัมพูชา และด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดีที่ยืดเยื้อ ยังส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เดือนสิงหาคม 2568 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาลดลงเหลือ 13,827 ล้านบาท หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.8% เช่นเดียวกับการค้ากับกัมพูชาลดลงอย่างมากเหลือเพียง 10 ล้านบาท หดตัว 99.9%
ส.อ.ท.มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ให้ออกมาตรการส่งเสริมการใช้สินค้า Made in Thailand (MiT) ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อสินค้า MiT ไม่น้อยกว่า 15% ภายในปี 2569 พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding เพื่อสนับสนุนสินค้าไทย
ในส่วนของมาตรการลดต้นทุนด้านพลังงานและไฟฟ้า ขอเสนอให้ภาครัฐออกทบทวนอัตราค่าไฟ ปรับลดวงเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเหลือ 0.5 เท่า สำหรับผู้มีประวัติการชำระค่าไฟตามกำหนด เป็นต้น และเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน