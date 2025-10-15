สงกรานต์หน้าได้ใช้!! พิพัฒน์ฮึ่มพระราม 2 ต้องเสร็จ ทดลองใช้ M82 ฟรี 22 ต.ค.

พิพัฒน์ ลุยตรวจพระราม 2 สั่งเปิดทดลองใช้ M82 ฟรี 22 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บนถนนพระราม 2 ได้แก่ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ดำเนินการโดยกรมทางหลวง (ทล.) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อประเมินความปลอดภัย ทำการติดตั้งป้ายจราจร และงานระบบระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ว่ามีความพร้อมให้บริการ จึงได้สั่งการให้กรมทางหลวง เปิดให้ประชาชนทดลองใช้เส้นทางดังกล่าวได้โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับเส้นทางการเดินทาง ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนนพระราม 2
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ตนได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยเน้นย้ำในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. เร่งรัดการก่อสร้างและแผนเปิดให้บริการ โดยให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการในส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีคุณภาพ โดยตั้งเป้าจะเปิดทดลองให้บริการช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กิโลเมตร ภายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 เพื่อให้โครงการทั้งหมดสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปี 2569
2. ยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเน้นย้ำ “ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน” และสั่งการให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในจุดเสี่ยง โดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ให้ติดตั้งตาข่ายกันวัสดุตกหล่น (Safety Net) ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของผิวทาง, ระบบป้ายจราจร, แสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. ปรับการบริหารจัดการจราจร เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน ให้พิจารณาเลื่อนเวลาปิดช่องจราจรหลักเพื่อดำเนินงานก่อสร้างจากเดิม 19.00 น. เป็น 20.30 น. และต้องคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในเวลา 05.30 น. อย่างเคร่งครัด และ 4. บูรณาการความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ให้ทั้งสองหน่วยงานทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดถนนซ้ำซ้อน และให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทั่วประเทศ ให้รับรู้ว่าถนนพระราม 2 กำลังจะกลับมาปลอดภัย น่าเชื่อมั่น และสะดวกในการเดินทาง