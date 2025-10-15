กสิกรไทยสนับสนุนสินเชื่อ 4 พันล้าน 3 คอนโดแสนสิริ ชูต้นแบบ ‘กรีนโปรเจ็กต์’ อสังหาไทย

กสิกรไทยสนับสนุนสินเชื่อ 4 พันล้าน 3 คอนโดแสนสิริ ชูต้นแบบ ‘กรีนโปรเจ็กต์’ อสังหาฯ ไทย
สองผู้นำแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินไทย ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ สร้างกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero โดยธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนโลน ประเภท Pre-Finance สนับสนุนวงเงิน Pre-Finance มูลค่า 4,000 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ประกอบด้วย พีทีวาย เรสซิเดนซ์ สาย 1 พัทยา, เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเด้นซ์ หัวหิน และ ไวด์เด็น บาย แสนสิริ นางลิ้นจี่ ต้นแบบโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อการสร้างมาตรฐานใหม่
นอกจากนี้”แสนสิริ” ยังเป็นบริษัทแรกของธนาคารกสิกรไทยที่ใช้เกณฑ์การประเมินสินเชื่อสอดคล้องตาม Thailand Taxonomy ที่เข้มข้นด้วยกลไกตรวจสอบระดับสากล สอดคล้องกับการประเมินสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนโลนจากธนาคารกสิกรไทย ก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงบทบาท Bank of Sustainability ในการผลักดันให้คู่ค้ามุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจ การทำงาน และการพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งด้านการออกแบบ การจัดซื้อจัดหาวัสดุ การก่อสร้าง การส่งมอบโครงการและประสบการณ์การอยู่อาศัย และบริการหลังการขาย ผ่านหลักการทำงานด้านการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนของแสนสิริ หรือ 3 Green Framework ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจและการร่วมมือกับคู่ค้าในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
ยิ่งไปกว่านั้น 3 โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ซึ่งประกอบด้วย พีทีวาย เรสซิเดนซ์ สาย 1 พัทยา, เดอะ สแตนดาร์ด เรสซิเด้นซ์ หัวหิน และ ไวด์เด็น บาย แสนสิริ นางลิ้นจี่ ที่ได้รับสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมจากธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ ได้นำแนวคิด “Sansiri Sustainable Design” มาใช้ในการออกแบบโดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่ผสมผสานความสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาวะทางใจ ความสะดวกสบาย และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน แนวทางการพัฒนาเน้นการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับสภาพอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
“การผนึกกำลังครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเติบโตทางธุรกิจ แต่คือการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับทั้งผู้อยู่อาศัย สังคม และร่วมผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง แสนสิริ และธนาคารกสิกรไทย อาทิ ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว คุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม”นายอุทัยกล่าว
นางสาวขัตติยา อินทรวิขัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า แสนสิริเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของธนาคารกสิกรไทย และเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นการสร้างที่อยู่อาศัยและสังคมแห่งความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารกสิกรไทยในการเป็น Bank of Sustainability ที่มุ่งเน้นส่งเสริมโครงการเพื่อความยั่งยืน และเป็นกลไกที่ทรงพลังในการผลักดันให้ภาคอสังหาริมทรัพย์หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องนี้
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอสังหาริมทรัพย์ไทย ด้วยการใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นและสอดคล้องกับ Thailand Taxonomy โดยกำหนดให้ “ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพื้นที่อาคาร (Emission Intensity)” มีค่าสอดคล้องไปกับเส้นทางการลดคาร์บอนของประเทศไทยสำหรับภาคอาคาร โดยแสนสิริได้รับการรับรองค่า Emission Intensity จาก Bureau Veritas บริษัทผู้เชี่ยวชาญระดับสากลในการตรวจสอบและรับรองความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 3 โครงการของแสนสิริตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรฐานที่สนับสนุนให้องค์กรมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งแสนสิริสามารถนำชุดมาตรฐานนี้ไปประยุกต์และปรับใช้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักในการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์