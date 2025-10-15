เซ็นทรัล เปิดจอง ‘ฟีล พหล 59 สเตชั่น’ คอนโดใหม่ แต่งครบ ติดบีทีเอส 18-19 ต.ค.นี้

เซ็นทรัล เปิดจองครั้งแรก ‘ฟีล พหล 59 สเตชั่น’ คอนโดใหม่ แต่งครบ ติดรถไฟฟ้า 18-19 ต.ค.นี้
หลังรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย”หมอชิต-คูคต” เปิดให้บริการ ทำให้ทำเล”พหลโยธิน”คึกคักขึ้นมาในพริบตา โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นจำนวนมาก
ล่าสุดบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จํากัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในเครือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ CPN เตรียมเปิดจองครั้งแรกโครงการ”ฟีล พหลโยธิน 59” มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568 ราคาเริ่มต้น 2.39 ล้านบาท
โครงการอยู่บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ ติดถนนพหลโยธินและรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีพหลโยธิน 59 เรียกว่าเดินก้าวเดียวถึงรถไฟฟ้า สามารถนั่งกันยาวๆเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบาย
ไม่เพียงเท่านั้นโครงการยังรายล้อมด้วยสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โมเดิร์นเทรด รวมถึงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการมากนัก
รูปแบบโครงการพัฒนาเป็นอาคารสูง 14 ชั้น มีทั้งหมด 398 ยูนิต มีแบบห้องให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบห้อง 1 ห้องนอน และ 1 ห้องนอนบวก มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 21-34 ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถ 148 ช่อง และสิ่งอำนวยสะดวก สระว่ายน้ำลอยฟ้า ฟิสเนส co-working สวนหย่อม และระบบรักษาความปลอดภัยถึง 7 ระดับ
ด้วยทำเลที่เป็นแต้มต่อ เหมาะทั้งซื้ออยู่อาศัยเองและลงทุนปล่อยเช่า เพราะอนาคตทำเลนี้นอกจากจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นแหล่งงานแห่งใหม่อีกด้วย