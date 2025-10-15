โตมี ฟู้ดส์ จับมือ ดี เอฟ ไอ กรุ๊ป ส่งออกข้าวคาร์บอนต่ำ 1 พันตันสู่ฮ่องกง-มาเก๊าในปี 2026
กลุ่มค้าปลีกชั้นนำของเอเชีย DFI Retail Group ประกาศลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปีกับ บริษัท โตมี ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (Toumi Foods and Product Co., Ltd.) ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยเพื่อผลิตและส่งออกข้าวคาร์บอนต่ำ ปริมาณกว่า 1,000 เมตริกตัน หรือ 1 ล้านกิโลกรัม สู่ตลาดฮ่องกงและมาเก๊า ในปี 2026 ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Financial Times ในฮ่องกง
ข้าวคาร์บอนต่ำดังกล่าว พัฒนามาจากโครงการเพาะปลูกข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ DFI ซึ่งเพิ่งคว้ารางวัล UNSDG Achievement Awards Hong Kong 2025 จากองค์การสหประชาชาติในสาขา Climate Action (SCG13) จากความโดดเด่นในการผลักดันแนวทางการเกษตรยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยโครงการนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบระดับโลกด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน
ภายหลังการเปิดตัวข้าวคาร์บอนต่ำในปี 2025 ที่มียอดขายเติบโตสูงถึง 25% DFI และ บริษัทโตมี ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตที่ท้าทายยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มปริมาณผลผลิตเป็น 1,000 เมตริกตันในปี 2026 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายปีแรกถึง 5 เท่า สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความเป็นผู้นำของ DFI ในการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค DFI เตรียมวางจำหน่าย ข้าวหอมมะลิไทย แบรนด์ “Yu Pin King” ซึ่งเดิมมีขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม โดยจะเพิ่มขนาดใหม่ ทั้ง 2 กิโลกรัม 8 กิโลกรัม และ 9 กิโลกรัม พร้อมเปิดตัว ข้าวผสมเพื่อสุขภาพ ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม (Yu Pin King Healthy Mixed Rice) ด้วย โดยสินค้าจะวางจำหน่ายที่ Wellcome และ Market Place ในฮ่องกง รวมทั้ง San Miu Supermarket ในมาเก๊า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ต้องการความยั่งยืน
ทั้งนี้ โครงการนำร่องในประเทศไทยที่ DFI ร่วมมือกับบริษัทโตมี ภาครัฐ เกษตรกร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบยั่งยืน พบว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 30% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม
แนวทางสำคัญของโครงการ ได้แก่ ใช้ระบบชลประทานแบบ Alternate wetting and drying irrigation (AWD) (ปล่อยน้ำสลับแห้ง)เพื่อประหยัดน้ำและลดการปล่อยก๊าซมีเทน, ห้ามเผาตอซังข้าว เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งมาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดขององค์กร แต่ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นจากการปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรรมสีเขียว
นายเคอร์ติส หลิว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มค้าปลีกอาหารของ ดีเอฟไอ กล่าวว่า DFI ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้และยั่งยืน โครงการนำร่องกับ บริษัทโตมี ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ และการร่วมมือกันครั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องจริงสำหรับผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็สร้างผลดีให้แก่ชุมชนเกษตรกรไทย
ด้านนางเอริก้า ชาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและความยั่งยืนของ DFI เสริมว่า ความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน DFI ใช้เครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ตั้งแต่การสนับสนุนเกษตรกร ไปจนถึงการจัดหาสินค้าและการขนส่ง
นายชัยคุณ เทพเกษตรกุล ประธาน บริษัท โตมี ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า เรายินดีอย่างยิ่งกับความร่วมมือระยะยาวครั้งนี้ บริษัท โตมี จะทำหน้าที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืนแก่เกษตรกรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ต้นทาง และทำให้รายได้ของเกษตรกรมีความมั่นคงมากขึ้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งนี้ DFI ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับ ข้าวหอมมะลิแบรนด์ Yu Pin King (5 กก.) ที่ Wellcome และ Market Place ในราคาสมาชิกเพียง 52 ดอลลาร์ฮ่องกง จากราคาปกติ 62 ดอลลาร์ฮ่องกง เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
สำหรับกลุ่มบริษัทค้าปลีก ดีเอฟไอ (DFI Retail Group) เป็นผู้ค้าปลีกชั้นนำในเอเชีย ดำเนินธุรกิจมากกว่า 7,500 สาขา และมีพนักงานมากกว่า 83,000 คน ภายใต้ธุรกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพและความงาม, ร้านสะดวกซื้อ, อาหาร, เครื่องใช้ในบ้าน และร้านอาหาร โดยมุ่งมั่นการให้บริการผู้บริโภคในเอเชียอย่างยั่งยืน
สำหรับ Yu Pin King เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ในด้านอาหารจีน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะดวก ราคาเข้าถึงง่าย และคงคุณภาพที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ โดยยึดมั่นในหลักการ “คุณภาพซื่อสัตย์” ในทุกขั้นตอนการทำงาน ภายใต้สัญญา “การตรวจสอบสามขั้น” (Triple-tested Promise) ได้แก่ Quality-tested ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารอย่างเข้มงวด เพื่อรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสูงสุด, Taste-tested ผ่านการทดสอบรสชาติจริง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองความอร่อยก่อนวางจำหน่าย และ Price-tested ตรวจสอบราคาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าและราคาที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับ บริษัท โตมี ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทครอบครัวไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวที่ จ.ศรีสะเกษ ก่อนขยายสู่ตลาดโลกในปี พ.ศ.2547 และปัจจุบันได้รับการยอมรับในฐานะผู้ส่งออกข้าวชั้นนำของไทยที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ได้รับมาตรฐานสากล BRCGS และ SEDEX พร้อมเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยที่สามารถรองรับความต้องการลูกค้าทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
