ธุรกิจโรงแรม ชะลอตัวตามท่องเที่ยว ครึ่งปีแรกเปิดใหม่วูบ 34.6% เช็กท็อป 10 จังหวัดห้องพักพุ่ง
วันที่ 15 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) รายงานสถานการณ์ธุรกิจโรงแรมครึ่งแรกปี 2568 พบว่าภาพรวมอุปสงค์ชะลอตัวลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 4.7% แต่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 60.8% สะท้อนความต้องการใช้บริการที่พักยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ด้านอุปทานชะลอตัวโดยจำนวนโรงแรมที่ยื่นขออนุญาตเปิดใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่ 232 แห่ง ลดลง 34.6% มีจำนวนห้องพักใหม่ 8,946 ห้อง ลดลง 32.2% ส่งผลให้จำนวนโรงแรมที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจสะสมทั่วประเทศลดลง 3.7% ห้องพักสะสมลดลง 1.8% เนื่องจากช่วงครึ่งแรกผู้ประกอบการยังชะลอเปิดโครงการใหม่ โดยเฉพาะภาคใต้และภาคกลาง ซึ่งมีจำนวนโรงแรมและห้องพักใหม่ลดลงชัดเจนมากกว่า 50%
สำหรับ 10 จังหวัดมีห้องพักในโรงแรมที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจใหม่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพ 25 แห่ง 2,558 ห้อง,ชลบุรี 11 แห่ง 864 ห้อง, ระยอง 13 แห่ง 587 ห้อง, เชียงใหม่ 14 แห่ง 565 ห้อง,ภูเก็ต 13 แห่ง 466 ห้อง, กระบี่ 13 แห่ง 443 ห้อง,สมุทรปราการ 6 แห่ง 364 ห้อง,นครราชสีมา 13 แห่ง 327 ห้อง, ขอนแก่น 15 แห่ง 303 ห้อง และประจวบคีรีขันธ์ 10 แห่ง 232 ห้อง ในจำนวนนี้ สมุทรปราการเพิ่มขึ้นมากที่สุด 366.7% รองลงมาประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น กรุงเทพ ขณะที่ชลบุรีลดลงมากที่สุด 63% รองลงมาภูเก็ต กระบี่ นครราชสีมา ระยอง เชียงใหม่ ที่มีจำนวนห้องพักลดลง ส่วนจังหวัดอื่นๆลดลง 50.3%
ส่วนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมสะสมทั่วประเทศในครึ่งปีแรก มี 16,369 แห่ง ลดลง 3.7% มีห้องพักเปิดบริการ 703,751 ห้อง ลดลง 1.8% เมื่อพิจารณาจากจำนวนห้องพักที่เปิดบริการสะสมครึ่งปีแรกแยกรายภาคพบว่า กรุงเทพ-ปริมณฑล มีห้องพักสะสมมากที่สุด 179,872 ห้อง เพิ่มขึ้น 2.6% รองลงมาภาคใต้ 167,388 ห้อง ลดลง 3.4% ภาคตะวันออก 108,560 ห้อง ลดลง 7.9% ด้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมช่วงครึ่งปีแรก มี 908 แห่ง ลดลง 15.1% แต่มีพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างรวม 583,288 ตร.ม. เพิ่มขึ้น 29.6% โดยภาคใต้มีพื้นที่อนุญาตก่อสร้างมากที่สุด 249,379 ตร.ม. คิดเป็น 42.8% ส่วนภาคที่มีการขยายตัวของพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น ได้แก่ กรุงเทพ-ปริมณฑล เพิ่มขึ้น 230.7% รองลงมาภาคเหนือเพิ่มขึ้น 112.9% ภาคตะวันตกเพิ่มขึ้น 93.3% ภาคใต้เพิ่มขึ้น 12.3% โดย 10 จังหวัดมีพื้นที่อนุญาตก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต รองลงมากรุงเทพ ชลบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา พังงา กระบี่ ระยอง เชียงใหม่ และลำพูน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด มีเพียงชลบุรีและนครราชสีมาที่ลดลง
ด้านอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมทั่วประเทศอยู่ที่ 60.8% เมื่อแยกรายภาคพบว่า ภาคใต้มากที่สุด 70.9% รองลงมาภาคตะวันตก 65.2% ภาคตะวันออก 63.1% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 59% กรุงเทพ-ปริมณฑล 56.2% ภาคเหนือ 55.5% ภาคกลาง 55.1% โดยเกือบทุกภาคมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีเพียงกรุงเทพ-ปริมณฑลที่ลดลง 0.7% สะท้อนว่าอุปสงค์หรือจำนวนผู้เข้าพักลดลงสวนทางจำนวนห้องพักสะสมที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพ-ปริมณฑล ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดที่พักสูงขึ้นและเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนและปรับกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภาวะอุปทานส่วนเกิน ซึ่งในอนาตมีสัญญาณการขยายตัวเพิ่มขึ้น