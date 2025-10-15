ยาดม หงส์ไทย ทุ่มสร้างโรงงาน เพิ่มกำลังผลิต 2 เท่า ลุยส่งออก นำร่องอาเซียน
วันที่ 15 ตุลาคม นายธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย”ยาดมหงส์ไทย” เปิดเผยว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ปี 2568 ยังไม่สามารถผลักดันยอดขายไปถึง 500 ล้านบาทตามที่ตั้งเป้าไว้ คาดว่าปีนี้จะปิดยอดขายเท่ากับปี 2567 ที่ทำยอดขายได้ 366 ล้านบาท มีปัจจัยหนุนช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีที่เป็นไฮซีซั่นของการขายและการท่องเที่ยว สำหรับปี 2569 ยังคงตั้งเป้ายอดขายที่ 500 ล้านบาท โดยจะทำการตลาดอย่างเข้มข้น พร้อมเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์มากขึ้น จากปัจจุบันที่ขายผ่านร้านโมเดิร์นเทรด ร้านค้าโชห่วย ร้านขายยาเป็นหลัก อีกทั้งเป็นการรับมือยอดขายร้านค้าโชห่วยที่ลดลงถึง 30% และการแข่งขันสูงในตลาด ซึ่งขณะนี้มีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นไม่ต่ำกว่า 30-40 แบรนด์ แต่ถือว่าเป็นการส่งเสริมตลาดยาดมสมุนไพรเติบโตมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันมีมูลค่าตลาดที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งหงส์ไทยต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์ หาจุดเด่น จุดขายใหม่ๆเพิ่ม โดยเร็วๆนี้จะออกสินค้าใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า ราคาขายอยู่ที่กระปุกละ 100 บาทต้นๆ
นายธีระพงศ์กล่าวว่า ถึงเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี แต่บริษัทยังเดินหน้าลงทุนสร้างโรงงานใหม่ที่พุทธมณฑล เนื้อที่ 4 ไร่ เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่ม โดยใช้เงินลงทุน 150 ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมาก่อสร้าง คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี สร้างเสร็จภายในปี 2570 จะทำให้หงส์ไทยมีกำลังการผลิตเพิ่ม 1-2 เท่าตัว จากปัจจุบันมีกำลังการผลิต 1.2-1.5 แสนกระปุกต่อวันหรือเดือนละ 4 ล้านกระปุก เป็น 3-5 แสนกระปุกต่อวัน หรือเดือนละกว่า 10 ล้านกระปุก โดยจะรองรับการทำตลาดในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นครั้งแรกของหงส์ไทย โดยเริ่มจากประเทศในอาเซียนและขยายไปยังทั่วโลกในอนาคต ทั้งนี้มีความคาดหวังสูงสุดจะมีกำลังการผลิตถึง 1 ล้านชิ้นต่อวันในปี 2573
“ยังเชื่อมั่นยาดมหงส์ไทยยังเป็นแบรนด์ที่ครองใจลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ เพราะเป็นของแท้และไม่วูบวาบ ตลอด 20 ปี มียอดขายเติบโตทุกปี ลูกค้า 80% เป็นคนไทย อีก 20% เป็นต่างชาติ เช่น จีน แม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะลดลง กระทบยอดขายบ้าง แต่ยังมียอดขายจากลูกค้าคนไทย”นายธีระพงศ์กล่าว