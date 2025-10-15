โปรเที่ยวได้ “ลดหย่อนภาษี” เมืองหลัก-รอง 1-1.5เท่า ดีเดย์ “29 ตุลาถึง 15 ธันวา”
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุม ครม.เศรษฐกิจว่า จะนำเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า ประชาชนทั่วไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวได้สูงสุด 20,000 บาท ท่องเที่ยวเมืองรองลดภาษีได้ 1.5 เท่า เมืองหลัก 1 เท่า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2568
“หากท่องเที่ยวในเมืองรอง จะได้รับสิทธิหักลดหย่อนเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เช่น ใช้จ่าย 10,000 บาท จะหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เงินกระจายไปยังพื้นที่เมืองรอง” นายเอกนิติกล่าว
นายเอกนิติกล่าวว่า ภาคเอกชนมีข้อเสนอว่านิติบุคคลสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ บริษัทขนาดใหญ่ปกติพาพนักงานไปท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจเปลี่ยนมาท่องเที่ยวในประเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ ขณะที่ภาครัฐมีงบประมาณอยู่แล้ว ไม่ได้ใช้งบใหม่ โดยในส่วนของหน่วยงานราชการมีอยู่ 3,000 กว่าล้านบาท รัฐวิสาหกิจมี 3,000 กว่าล้านบาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีงบตั้งไว้สำหรับอบรมสัมมนา ดังนั้นภาครัฐตามปกติจะจัดอบรมสัมมนาในไตรมาสสุดท้ายของปีงบ คือช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน แต่ยอดการท่องเที่ยวกำลังทรุดตัวลง ตัวเลขล่าสุดการท่องเที่ยว 8 เดือนที่ผ่านมา การใช้จ่ายในประเทศติดลบถึง 8%
“ดังนั้น จะต้องฟื้นเศรษฐกิจไทย ฟื้นการท่องเที่ยวไทย จึงมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในลักษณะ Front-Loaded จากปกติจะใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3 หรือไตรมาสที่ 4 ให้มา Front-Loaded เบิกจ่ายงบตามกรอบเดิม ต้องเบิกจ่ายให้ได้ภายในเดือนมกราคม 2569 ถึง 60% ของงบฝึกอบรมสัมมนา ตรงนี้จะกระตุ้นดีมานด์ได้เป็นอย่างดี สำหรับโรงแรม โดยเฉพาะในเมืองรอง จะนำค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงแรมมาหักภาษีได้ 2 เท่า ทั้งการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก การติดตั้งพลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ และระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนระยะยาว” นายเอกนิติกล่าว
นายเอกนิติ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมโดยกรมสรรพสามิต ได้พูดถึงการลดภาษีของสถานบริการต่างๆ ในช่วงนี้จาก 10% เป็น 5% โดยจะประสานกับมท.เนื่องจากสถานบริการของมท.และกรมสรรพสามิต ยังไม่เชื่อมโยงกัน
“ดังนั้น จะร่วมมือกันพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ยังไม่ถูกต้อง และไม่ได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เข้าระบบอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องมาแอบเปิด เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย ทั้งหมดนี้จะกระตุ้นเกิดการค้าต่างๆ ให้เป็นไปอย่างคึกคัก รวมเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นแพคเกจที่จะเกิดขึ้น และใช้ได้จนถึงเดือนมีนาคม 2569” นายเอกนิติกล่าว
นายเอกนิติ กล่าวว่า ได้หารือเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบปี 2569 วงเงินกว่า 3.78 ล้านล้านบาท ปีที่ผ่านมามีงบเหลือจ่ายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 3 แสนล้านบาท และงบลงทุนเบิกจ่ายได้แค่ 65% เท่านั้น ในปีนี้จึงตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบปกติไว้ที่ 93% และงบลงทุนฯ ไว้ที่ 75% รวมทั้ง กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) ของหัวหน้าส่วนราชการด้วย โดยเลขาธิการ ครม.จะติดตามเป็นรายเดือน และรายงานนายกฯ