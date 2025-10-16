ทุบสถิติใหม่ ทองแท่งทะลุ 65,000 คาดยังขึ้นต่อ เหตุนักลงทุนหวั่นเฟดลดดบ.-สงครามค้าจีน-สหรัฐ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำว่า ราคาทองยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยทันทีที่เปิดตลาดเมื่อเวลา 09.02 น. ราคาปรับขึ้นทันที 200 บาท และมีการปรับขึ้นต่อเนื่องอีก 3 ครั้ง (รวมเป็น 4 ครั้ง) โดยล่าสุดราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 65,150 บาท และทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 65,950 บาท
ทั้งนี้สมาคมค้าทองวิเคราะห์ว่า ราคาทองคํา Spot พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องจากความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งแรงซื้อท่ามกลางความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ด้านทองในประเทศเปิดตลาดพุ่งแตะระดับ 65,000 บาท
ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่เดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องจากหลากหลายปัจจัยทั้งความเชื่อมั่นว่าเฟดจะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนนี้และเดือนธ.ค. รวมทั้งแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณยุติการใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงิน เนื่องจากตลาดแรงงานอ่อนแอลงอย่างมาก
นอกจากกนี้ตลาดทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ สถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง และเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่กองทุน ETF ซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนวันนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียประจำเดือนต.ค. ซึ่งเป็นเพียงตัวเลขเศรษฐกิจเดียวที่สามารถเปิดเผยได้ในช่วงที่หน่วยงานของรัฐบาลของสหรัฐถูกปิดทำการจากภาวะชัตดาวน์จากการขาดงบประมาณซึ่งได้ล่วงเลยเข้าสู่วันที่ 15
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้น 200 บาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องบริเวณ 65,000 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 25 ครั้ง รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 650 บาท แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์บริเวณ 64,800 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวบริเวณ 32.43 บาท แข็งค่าจากเมื่อวานส่งผลต่อทองคำในประเทศขาดแรงหนุนในการปรับตัวเพิ่มขึ้น