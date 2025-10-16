ธ.ก.ส. เปิดตัวสลากออมทรัพย์ ชุด ขุนแผนมรกต ฝาก 2,000 บาท ลุ้นโชคใหญ่ 40 ล้านทุกเดือน

ธ.ก.ส. เปิดตัวสลากออมทรัพย์ ชุด ขุนแผนมรกต ฝาก 2,000 บาท ลุ้นโชคใหญ่ 40 ล้าน
นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดตัว “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต” หน่วยละ 2,000 บาท จำนวน 50 ล้านหน่วย แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ GF, GG, GH, GI และ GJ หมวดละ 10 ล้านหน่วย วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท อายุการรับฝาก 2 ปี เมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 19 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.475 ต่อปี นอกจากนี้ ยังได้สิทธิในการลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 40 ล้านบาท และยังมีสิทธิลุ้นรางวัลอื่น ๆ ทุกเดือน รวม 24 ครั้ง
โดยจับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลในวันที่ 17 มกราคม ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000,000 บาท ต่างหมวด รางวัลที่ 1 ต่างหมวด จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
างวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง จำนวน 500 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง จำนวน 5,000 รางวัล รางวัลละ 500 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง จำนวน 100,000 รางวัล รางวัลละ 200 บาท รวมรางวัลต่องวดทั้งสิ้น 105,670 รางวัล
โดยคิดเป็นเงินรางวัลสูงสุด 72,250,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ เมื่อฝากสลากฯ ตั้งแต่ 1,000 หน่วยขึ้นไป การันตีถูกรางวัลทุกงวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต จะเปิดรับฝากพร้อมกันทั้งสาขา ธ.ก.ส. และแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ โดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลในการฝากสลากออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งผู้ฝากสลากภายในวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ
ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ได้ทางเว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page ธกส BAAC Thailand และ ธกส บริการด้วยใจ Youtube Channel “BAAC Thailand” และแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชี คู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัลในแต่ละงวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ Call Center 0-2555-0555