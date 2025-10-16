บางกอกแอร์เวย์ส ได้รับการจัดอันดับ APEX Five Star™ (Major Airlines)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้รับการจัดอันดับ APEX Five Star™ (Major Airlines) จากสมาคม Airline Passenger Experience Association (APEX) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสายการบินชั้นนำระดับโลกที่สามารถส่งมอบประสบการณ์การบริการผู้โดยสารได้อย่างยอดเยี่ยม การจัดอันดับ APEX Five Star™ อ้างอิงจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารทั่วโลก โดยผ่านการรับรองจากองค์กรภายนอกอิสระ ครอบคลุมการประเมินด้านการบริการบนเที่ยวบิน ความสะดวกสบายของที่นั่ง ความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน การให้บริการภาคพื้น และประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและความมุ่งมั่นของสายการบินที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสาร
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารและพนักงาน ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สายการบินของเราได้รับการจัดอันดับใน APEX 5 Stars (Major Airlines) สะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยม มีเอกลักษณ์ และสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในทุกเที่ยวบิน พนักงานทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการสร้างรอยยิ้มและความประทับใจในทุกการเดินทางของผู้โดยสาร การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานการให้บริการระดับพรีเมียมที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด
นายพุฒิพงศ์ กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์สยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายบนเครื่องบิน อาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ห้องรับรองผู้โดยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกท่าน ความตรงต่อเวลา การดูแลใส่ใจอย่างอบอุ่น ตลอดจนการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางในแบบ “เอเชียบูทีคแอร์ไลน์” อย่างแท้จริง การจัดอันดับ APEX Five Star™ (Major Airlines) นับเป็นอีกหนึ่งหลักไมล์สำคัญของบางกอกแอร์เวย์ส ในการยืนยันถึงศักยภาพของสายการบินฟูลเซอร์วิสระดับภูมิภาค ที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อสร้างสรรค์การเดินทางที่ประทับใจและยั่งยืนสำหรับผู้โดยสารทั่วโลก