บริษัทยักษ์ใหญ่ไทยขับเคลื่อนภารกิจ “รักษ์ทะเลไทย”

บริษัทยักษ์ใหญ่ไทยร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “รักษ์ทะเลไทย”
พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ จากผู้สนับสนุนภาคเอกชน ที่ห้องพลังไทย 1 (อาคาร 1 ชั้น 3 ) สำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่บริจาคเงินครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเลไทย
พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข กล่าวว่าการสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาคเอกชนไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศใต้ท้องทะเลซึ่งเป็นหัวใจของความสมดุลทางธรรมชาติ และเป็นฐานรากของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมีพระดำริในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างเป็นรูปธรรม โยเฉพาะการฟื้นฟูแนวปะการังและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งวดล้อมใต้ท้องทะเล โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยผ่านกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การปลูกปะการัง การเก็บขยะ การจัดนิทรรศการ และการอบรมให้ความรู้ ตามพระราชปณิธานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและตระหนักรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน
“การที่บริษัทยักษ์ใหญ่ร่วมบริจาคให้มูลนิธิของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่เป็นสัญญาณของการสร้างระบบนิเวศแห่งความร่วมมือ เพื่อให้การอนุรักษ์ทะเลไทยก้าวไปอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสะท้อนจิตสำนึกใหม่ของภาคธุรกิจไทยที่ไม่มองสิ่งแวดล้อมเป็นภาระ แต่เป็น พันธกิจร่วมของชาติเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นหลัง และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือภาครัฐ, เอกชน และสถาบันพระมหากษัตริย์ในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”พลเรือเอกสุวินกล่าว
