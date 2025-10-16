กรมโรงงาน เร่งคลายล็อกร.ง.4 คุมเข้มปลอดภัยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ร่วมคณะของ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายธนกรได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ในการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นหนึ่งในพันธกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการออกแบบ ผลิต และ ทดสอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) อย่างครบวงจร รวมถึงระบบป้องกันโดรน (Anti-Drone) ถือเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ จากนั้น เข้าเยี่ยมชมระบบ และเครื่องมือยุทธภัณฑ์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ โดยนายธนกรได้รับฟังแนวทางพร้อมข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของผู้บริหารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน
ดังนั้นในส่วนของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ภารกิจหลักเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน โดยเน้นที่การอำนวยความสะดวก และยกระดับมาตรฐาน ประกอบด้วย
1. อำนวยความสะดวก ด้านกฎหมาย จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) สำหรับโรงงานที่ผลิตยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สามารถ เริ่มต้นและขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว โดยลดความซ้ำซ้อนและภาระที่ไม่จำเป็น
2. มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จะทำงานเชิงรุกในการให้คำปรึกษาและกำกับดูแล เพื่อให้โรงงานกลุ่มนี้ โดยเฉพาะส่วนที่มีการผลิตที่ชับช้อน เช่น การใช้สารเคมีหรือการจัดการของเสียจากการผลิตชิ้นส่วน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้าน ความปลอดภัย (Safety) และ สิ่งแวดล้อม (Environmental) ที่เข้มงวด ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เทียบเท่ามาตรฐานสากล