เอสซีระเบิดแคมเปญ ‘SC โปรฏิหาริย์มีจริง’ ระบายสต็อก จองแค่ 999 ลุ้นทองคำมูลค่า 2 ล้าน

เอสซีระเบิดแคมเปญ ‘SC โปรฏิหาริย์มีจริง’ ระบายสต็อกบ้าน-คอนโด จองต่ำ 999 ลุ้นทองคำมูลค่า 2 ล้าน
นับถอยหลังงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 จะกระหึ่มศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤจิกายน 2568 นี้ ค่าย SC Asset เริ่มประกาศแคมเปญใหญ่เป็นเจ้าแรก
“ณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์” รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/2568 นี้ บริษัทได้เดินหน้าจัดแคมเปญใหญ่ภายใต้ชื่อ “SC โปรฏิหาริย์มีจริง” ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ SC Asset ในการสร้างประสบการณ์การซื้อที่อยู่อาศัยที่ง่ายและคุ้มค่า ให้ลูกค้าได้เข้าถึงโครงการคุณภาพสูงในราคาสุดพิเศษ พร้อมข้อเสนอและของรางวัลที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน
“เราตั้งชื่อแคมเปญนี้ว่า SC โปรฏิหาริย์มีจริง เพราะเราต้องการทำให้การซื้อบ้านและคอนโดคุณภาพเป็นเรื่องเป็นไปได้ แบบไม่ต้องรอปาฏิหาริย์ เรามอบข้อเสนอสุดพิเศษมากมายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่เป็นโอกาสเดียวที่ผู้บริโภคจะได้เป็นเจ้าของบ้านและคอนโดของ SC Asset ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท เราอยากให้ผู้มาร่วมงานได้พบกับทั้งความคุ้มค่า ความสุข และประสบการณ์ที่แตกต่างในแบบของ SC Asset” ณัฏฐกิตติ์ กล่าว
“ณัฏฐกิตติ์” กล่าวว่า สำหรับแคมเปญ SC โปรฏิหาริย์มีจริง จะเป็นแคมเปญชูโรงราคาดีเหมือนมีปาฏิหาริย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายนนี้ รวมระยะเวลา 4 วันเต็ม ภายในงาน SC Asset ได้นำเสนอข้อเสนอพิเศษสำหรับโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมคุณภาพสูง รวม 86 โครงการ ครอบคลุมทุกทำเลศักยภาพ
อาทิ โซนแจ้งวัฒนะ – บางใหญ่, โซนราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า – กาญจนาฯ, โซนเพชรเกษม – พระราม 2 – สุขสวัสดิ์, โซนวิภาวดีรังสิต – ปทุมฯ, โซนรามอินทรา – เกษตรนวมินทร์, โซนพระราม 9 – กรุงเทพกรีฑา และโซนบางนา ราคาตั้งแต่ 1.99 – 100 ล้านบาท เช่น โค้บบ์ ลาดพร้าว-สุทธิสาร เริ่มต้น 1.99 ล้านบาท และ วี คอมพาวด์ บางนา ราคา 2.49 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นต่างๆ อาทิ ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท, จองต่ำเริ่มต้น 999 บาท, ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี, Pre-Approve รับเพิ่ม Cashback สูงสุด 1 แสนบาท และลุ้นรับ Lucky draw ทองคำ มูลค่า 2 ล้านบาท