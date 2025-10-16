เสนาหนุนมาตรการรัฐ ติดโซลาร์บ้านทุกหลัง ให้ลูกค้าได้ลดภาษี 2 แสน กระตุ้นตลาด

เสนา หนุนมาตรการติดโซลาร์บ้าน ได้ลดภาษี 2 แสนบาท ชี้กระตุ้นตลาด ลุยติดให้ลูกค้าทุกหลัง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ในบ้านอยู่อาศัยด้วยมาตรการทางภาษีไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและลดภาระค่าไฟฟ้าในครัวเรือน โดยคาดจะมีผู้ใช้สิทธิ 90,000 ราย โดยมาตรการมีระยะเวลานับจากวันที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้มีผลบังคับใช้ไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 และล่าสุดนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุจะเร่งรัดมาตรการลดภาษีโซลาร์ โดยครัวเรือนที่ต้องการจะติดแผงโซลาร์ สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 200,000 บาท มาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อกระตุ้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน
นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้นโยบายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีต่อภาคประชาชนและผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่อาจจะช่วยกระตุ้นการซื้อบ้านทางอ้อม ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่ติดโซลาร์ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นรายการสนับสนุนทางการขายที่ลูกบ้านสามารถเลือกได้ อย่างไรก็ตามสำหรับเสนาที่ผ่านมาเป็นอสังหาฯรายแรกที่ได้พัฒนาบ้านพลังงานเป็นศูนย์มากกว่า 10 ปี มีการติดตั้งโซลาร์ให้กับบ้านทุกหลังอยู่แล้ว พร้อมสิทธิประโยชน์เมื่อซื้อบ้านเสนาทุกโครงการ ประหยัดค่าไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี และการที่ภาครัฐผลักดันมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์ภาคครัวเรือน จะทำให้ลูกบ้านได้รับประโยชน์จากมาตรการรัฐอัตโนมัติ และในวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้จะเปิดตัวโครงการเสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา2 บ้านเดี่ยวโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ทุกหลัง จำนวน 9 ยูนิตพิเศษ ราคาเริ่มต้น 12-18 ล้านบาท
นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SENA PARK GRAND RAMINDRA 2 เป็นโครงการไฮไลท์ของเสนาในย่านรามอินทรา ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Urban Tropical Design’ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตคนเมืองกับธรรมชาติ บ้านทุกหลังติดตั้งโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใช้พลังงานสะอาดได้เต็มประสิทธิภาพ ประหยัดค่าไฟได้สูงสุด 85%และใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของลูกบ้าน
ทั้งนี้เสนาเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียว ที่ติดตั้งโซลาร์ให้ลูกค้าทุกหลัง และยังเป็นผู้บุกเบิกบ้านโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ในเซ็กเมนต์ราคา 10–15 ล้านบาท ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและความตั้งใจของเราที่จะมอบนวัตกรรมบ้านพลังงานสะอาดที่ดีที่สุด พร้อมราคาเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกครอบครัวที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สามารถก้าวสู่บ้านพลังงานเป็นศูนย์ได้จริง