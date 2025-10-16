เศรษฐกิจ

ร้านค้าแห่ลงทะเบียน คนละครึ่ง พลัส วันแรกสำเร็จ 7.9 หมื่นราย อยู่ระหว่างสมัคร 1.07 แสนราย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม รายงานข่าวจากโครงการคนละครึ่ง พลัส (โครงการฯ) แจ้งว่า หลังเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นวันแรก โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ได้ลงพื้นที่พบปะร้านค้าบริเวณตลาดหลังกระทรวงการคลัง เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยพบว่า มีร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และบรรยากาศของการลงทะเบียนร้านค้าในหลายพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก

จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น.

ร้านที่ค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

  1. ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 79,736 ราย
    • ร้านค้ารายเดิม 62,276 ราย
    • ร้านค้ารายใหม่ 17,460 ราย
  2. ร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัคร 107,457
    • รอให้ร้านค้าเข้ามากดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ 102,150 ราย
    • รอดำเนินการตรวจสอบ 5,307 ราย

ร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด และสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด จะต้องอัพเดตแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ก่อน

หากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในแอพพลิเคชันจะปรากฏปุ่มคนละครึ่ง พลัส ให้กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทั้งนี้ ร้านค้าถุงเงินที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 (ปี 2565) และพบปุ่มคนละครึ่ง พลัส คือ ร้านค้าที่ภาครัฐมีฐานข้อมูลตรวจสอบได้ชัดเจนแล้วว่า ร้านค้านี้มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ ได้ กรณีไม่พบปุ่มคนละครึ่ง พลัส จำเป็นต้องสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใหม่ และร้านค้ารายใหม่ สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ

ทั้งนี้ กรณีร้านค้าที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามยืนยันการประกอบกิจการจริงในแบบฟอร์มการสมัครก่อนนำไปยื่นที่สาขาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการเปิดแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” และสมัครเป็นร้านค้าคนละครึ่ง พลัสต่อไป

การยืนยันการประกอบกิจการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ถือเป็นกระบวนการตามปกติที่ดำเนินการในโครงการคนละครึ่งในระยะก่อนหน้านี้ ประกอบกับเนื่องจากโครงการฯ ปัจจุบันได้เว้นช่วงจากโครงการคนละครึ่งระยะก่อนหน้ามาพอสมควร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้มีขั้นตอนยืนยันการประกอบกิจการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ดี สำหรับร้านค้าบางรายที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และเป็นผู้ที่กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ว่ายังคงประกอบกิจการอยู่ เช่น ผู้ประกอบการขนส่งที่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ ร้านธงฟ้าร้าน OTOP เป็นต้น กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อการอำนวยความสะดวกโดยลดขั้นตอนไม่ต้องให้ร้านค้ากลุ่มนี้ขอรับการยืนยันการประกอบกิจการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอีก แต่สามารถกดปุ่มโครงการในแอพพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทันที

ในส่วนของการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยการติดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน G-Wallet ในแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ทั้งนี้ โครงการฯ จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนสำหรับประชาชนวันแรกในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน 20 ล้านคน หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิในวงเงินไม่เกิน 44,000 ล้านบาท หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อน ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนของประชาชนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.คนละครึ่งพลัส.com

โดยมีข้อมูลเพิ่มเติม
1. เว็บไซต์โครงการฯ: ติดตามรายละเอียดโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารได้ทาง www.คนละครึ่งพลัส.com
2. ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชน:
2.1 ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2111 1122 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง
2.2 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือวงเงินคงเหลือ โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง
3. ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับร้านค้า:
3.1 ติดต่อเกี่ยวกับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอพพลิเคชัน “ถุงเงิน” โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง
3.2 ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนร้านค้า โทร. 0 2111 1122 กด 3 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง
4. สอบถามข้อมูลโครงการฯ: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3510 3238 3313 3512 3532 หรือ 3502 ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์