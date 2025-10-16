ร้านอาหารดังพัทยา ลดราคาขายที่ดินทำเลทองติดหาด 4 ไร่ จาก 350 ล้าน เหลือ 275 ล.
หลังจากที่บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CBRE ได้ประกาศขายที่ดินพัทยา-นาจอมเทียน (ร้านอาหารริมผา ลาภิณ) อยู่ในซอยนาจอมเทียน 36 ติดทะเลหาดบ้านอำเภอ มีเนื้อที่ 4-0-53 ไร่ (1,653 ตารางวาหรือ 6,612 ตารางเมตร) โดยตั้งราคาขายที่ 350 ล้านบาท หรือ 211,000 บาทต่อตารางวา
ล่าสุดCBRE ประกาศลดราคา 75 ล้านบาท จาก 350 ล้านบาท (211,763 บาทต่อตารางวา) เหลือ 275 ล้านบาท (166,365 บาทต่อตารางวา)
สำหรับที่ดินแปลงดังกล่าว ทาง CBRE ระบุว่า ที่ดินตามผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่สีส้ม หน้ากว้างติดหาดส่วนตัว มุมสูงเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามา ไม่มีถนนกั้น เดินทางจากถนนสุขุมวิท มอเตอร์ตัดใหม่ (พัทยา-มาบตาพุด) ใกล้สนามบินอู่ตะเภา เหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการรีสอร์ต โรงแรม เวลเนส หรือที่พักอาศัย
แหล่งข่าวจากวงการอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ทำเลของที่ดินแปลงดังกล่าว ถือว่าอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างดีและมีศักยภาพ โดยรอบมีโรงแรมหรูไปกระจุกตัวอยู่หลายแห่ง และกำลังมีโครงการ Branded Residence ซึ่งกำลังจะมีการก่อสร้างในเร็วๆนี้อีกด้วย
“ถือราคาที่ตั้งไว้ครั้งแรกที่ 350 ล้านบาท สำหรับที่ดินขนาดกว่า 4 ไร่ ถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมาก เพราะที่ดินอยู่ติดหาด ยังพัฒนาได้หลายอย่างทั้งที่พักอาศัย โรงแรม และที่ดินย่านนี้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนการปรับลดราคาลงในครั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะเจ้าของที่ดินต้องการปิดการขายให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากด้วยภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัว อาจจะทำให้การซื้อขายที่ดินในภาวะแบบนี้จะคอนข้างลำบาก”แหล่งข่าวกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร้านอาหารริมผา ลาภิณ ได้ประกาศปิดกิจการอย่างถาวร ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568 หลังเปิดมาได้ 18 ปี เนื่องด้วยความจำเป็นบางอย่าง
จากข้อมูลทางเว็บไซต์พบว่าร้านอาหารเป็นของ “ลินดา ครอส” ด้วยใจรักในการทำร้านอาหาร จึงนำที่ดินของแม่ที่ติดหน้าผาที่ไม่ได้ทำประโยชน์ก่อสร้างร้านอาหาร และให้ชื่อว่า ร้านริมผา ลาภิน