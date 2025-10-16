เศรษฐกิจ

เปิด 11 รายชื่อ บริษัท คว้ารางวัล ‘Thailand’s Best Managed Companies’ ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ได้มอบรางวัล Best Managed Companies ให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำของไทย 11 บริษัท ซึ่งประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจาก 6 บริษัทที่ได้รับสถานะโกลด์สแตนดาร์ด (Gold Standard) จากการได้รางวัล Best Managed Companies ติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีขึ้นไป ยังมีบริษัทอีก 5 แห่ง ที่สามารถรักษาสถานภาพบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

การที่จะได้รับรางวัล Best Managed Companies บริษัทต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดโดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ มีการประเมินคุณสมบัติโดยเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้รับการพัฒนาจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทชั้นนำทั่วโลกของดีลอยท์มายาวนานกว่า 30 ปี

บริษัทที่ได้รับรางวัล 11 บริษัทในประเทศไทย จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Best Managed Companies กว่า 1,700 บริษัท จาก 45 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากเกียรติของรางวัลที่เป็นเครื่องหมายของความเป็นเลิศทางธุรกิจแล้ว บริษัทที่ได้รับรางวัลยังสามารถมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับเจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และบริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies

บริษัทที่ได้รับรางวัลและคณะกรรมการตัดสินได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน “2025 Southeast Asia Best Managed Companies Regional Awards Ceremony” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งงานนี้จะเป็นครั้งแรกสำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มารวมตัวกันเพื่อรับรางวัลในฐานะบริษัทเอกชนที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ โอกาสสำคัญเช่นนี้จะเป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง การสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงข้ามตลาดต่าง ๆ

Best Managed Companies เป็นโปรแกรมเรือธง (Flagship Program) ที่จัดโดย ดีลอยท์ ไพรเวท (Deloitte Private) ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของดีลอยท์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะ