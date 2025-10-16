M STUDIO ต่อยอดธี่หยด ส่ง 4 โปรเจกต์ใหญ่ จ่อคิวเข้าฉายในไตรมาส 4
หลังจากประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในช่วงต้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 “M STUDIO” สตูดิโอผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทย ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของคอนเทนต์คุณภาพ หลังภาพยนตร์ “ธี่หยด 3” ทำรายได้ทะลุ 300 ล้านบาททั่วประเทศ ภายในสัปดาห์แรก สร้างปรากฏการณ์ให้ตลาดหนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง
กระแสแรงของ “ธี่หยด 3” ไม่เพียงสะท้อนพลังของภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญที่ยังครองใจผู้ชมทุกยุคทุกวัย แต่ยังตอกย้ำการทำงานเชิงรุกของ M STUDIO ที่วางหมากทางธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ทั้งการพัฒนาเนื้อหา การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร และการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ช่อง 3, Workpoint, Mono Next, Kantana, Karman Line Studio และ Plan B ในการผลิตภาพยนตร์ไทยอีกหลากหลายเรื่อง
นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม สตูดิโอ จำกัด เปิดเผยว่า “เรารู้สึกภูมิใจอย่างมากกับกระแสตอบรับของ ธี่หยด 3 ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วประเทศ ความสำเร็จของ “ธี่หยด 3” เป็นผลลัพธ์จากการทำงานอย่างทุ่มเทของทีมผู้สร้าง นักแสดง, ทีมงาน และพันธมิตรอย่าง ช่อง 3 ที่พวกเราตั้งใจทำให้ ‘ธี่หยด 3’ ไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญ แต่เป็นความบันเทิงเต็มรูปแบบ ทั้งในโรงภาพยนตร์และการตลาดรอบด้าน เราเชื่อมั่นว่าหากคนไทยร่วมกันสนับสนุนหนังไทย อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้แน่นอน”
เตรียมส่ง 4 โปรเจกต์ใหญ่ จ่อคิวเข้าฉายในไตรมาส 4
หลังจาก “ธี่หยด 3” ทำรายได้ทะลุเป้าในเวลาอันรวดเร็ว M STUDIO พร้อมเดินหน้าสู่โปรแกรมหนังไตรมาส 4 ด้วย 4 ภาพยนตร์ไทยหลากรส ที่เตรียมจ่อคิวเข้าฉายในเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของรายได้และความจดจำในแบรนด์ “M STUDIO” ตลอดช่วงปลายปี ได้แก่
- อนงค์ 2 – ภาพยนตร์ภาคต่อ แนว รัก โรแมนติก แฟนตาซี จากฝีมือผู้กำกับ เอส-คมกฤษ ตรีวิมล นำแสดงโดย จี๋-สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร และ โบว์-เมลดา สุศรี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ความผูกพัน ที่คงอยู่มาหลายชาติภพ (เข้าฉาย 30 ตุลาคม 2568)
- หมู่บ้านโคกะโหลก – หนังผีคอมเมดี้ จากผู้กำกับ พชร์ อานนท์ ที่นำเรื่องเล่าใน The Shock มาเป็นแรงบันดาลใจสู่ภาพยนตร์สุดฮา นำแสดงโดย แจ๊ส ชวนชื่น ,ป๋อง กพล และ นิกกี้ ณฉัตร (เข้าฉาย 6 พฤศจิกายน 2568)
- มือปืน – ภาพยนตร์แอ็กชันดราม่า ผลงานจาก พุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับ 4Kings และ วัยหนุ่ม 2544 เรื่องนี้ได้นักแสดงชื่อดังอย่าง แหลม- สมพล รุ่งพาณิชย์, เฟย – ภัทร เอกแสงกุล, ฟ้า – ษริกา สารทศิลป์ศุภา (เข้าฉาย 27 พฤศจิกายน 2568)
- หอแต๋วแตก แหกหลีหู – หนังผีคอมเมดี้จากจักรวาลหอแต๋วแตกที่มีแฟนหนังเหนียวแน่น ของผู้กำกับ พชร์ อานนท์ ที่ยังคงรวมความฮาของเจ๊แต๋ว แพนเค้ก อาโคย และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไว้มากมาย (เข้าฉาย 25 ธันวาคม 2568)
ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดหนังไทย พร้อมทะยานสู่ปี 2569
ปี 2568 ถือเป็นปีทองของ M STUDIO ที่มีภาพยนตร์เข้าฉายและจัดจำหน่ายไปแล้ว จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ เดอะ สโตน พระแท้ คนเก๊, สุสานคนเป็น, หลวงพี่แจ๊สโคตรซิ่ง, นาคบรรพ์, ฮาลาบาลา ป่าจิตหลุด, พี่วรรณมาสอน, คายอ้อ ลบหลู่ ศรัทธา อาถรรพ์, ห่าก้อม และ ธี่หยด 3 โดย Market Share ครองสัดส่วนกว่า 70% ของตลาดหนังไทยในปีนี้ ซึ่งภาพยนตร์อีก 4 เรื่องที่จะเข้าฉายในไตรมาส 4 จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตลาดหนังไทย และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ปี 2569
ด้วยจังหวะการเติบโตที่มั่นคงและแนวทางบริหารที่ชัดเจน M STUDIO จึงยังคงเป็นหนึ่งในหัวหอกสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย ที่พร้อมเดินหน้าสร้างความบันเทิงและความภูมิใจให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย และเตรียมขยายโมเดลธุรกิจและโปรเจกต์การร่วมทุนอีกมากมาย เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไปสู่การแข่งขันในเวทีโลก
