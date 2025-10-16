ราคาที่ดินกลางกรุงพุ่งสวนศก. โซนสุขุมวิทขึ้นยกแผง วิทยุเสนอขายวาละ 4 ล้าน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายภัทรชัย ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการสื่อสาร บริษัท คอลลิเออร์ส ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า แม้ที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อาจกดดันให้ราคาที่ดินในกรุงเทพฯปรับตัวลดลง แต่พบว่าราคาที่ดินในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งแลนด์ลอร์ดยังคงมองว่าที่ดินในเมืองยังเป็นสิ่งที่มีค่าและมีราคา ยังไม่พบภาพของการปรับลดราคาแต่อย่างใด สำหรับภาพการซื้อขายที่ดินในใจกลางเมืองและพื้นที่โดยรอบ ยังได้รับความสนใจจากดีเวลลอปเปอร์ทั้งรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ และรายเล็กๆ แม้ก่อนหน้านี้มีดีเวลลอปเปอร์บางส่วนนำที่ดินบางแปลงที่ไม่ได้พัฒนาออกมาขายสู่ตลาดในหลายพื้นที่และมีบางแปลงสามารถปิดการขายได้และในราคาที่ค่อนข้างสูง โดยราคาที่ดินใจกลางเมืองบางแปลงเสนอขายที่สูงกว่า 4 ล้านบาทต่อตารางวา(ตร.ว.) และได้รับความสนใจจากผู้ซื้อที่ต้องการที่ดินใจกลางเมือง
“จากข้อมูลมูลค่าซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 มีมูลค่า 403,923.26 ล้านบาท ลดลง 41.40% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่า 689,330.19 ล้านบาท และเป็นมูลค่าซื้อขายที่ต่ำที่สุดในรอบ 16 ปี ตั้งแต่ปี 2553 อาจมาจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง”นายภัทรชัยกล่าว
นายภัทรชัยกล่าวว่า ภาพของการซื้อขายที่ดินในปีนี้ ยังคงคึกคัก ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รอบใจกลางเมืองหรือแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย เนื่องจากเทรนด์การพัฒนาของดีเวลลอปเปอร์ปีนี้ ยังคงเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบ หรือคอนโดมิเนียมระดับราคาไม่สูงมากเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ที่ดินใจกลางเมืองยังเป็นที่จับตาของดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่ แต่ดีลซื้อขายใช้เวลานาน ซึ่งบางแปลงย่านศูนย์กลางเศรษฐกิจเสนอขายสูงกว่า 4 ล้านบาทต่อตร.ว.แล้ว โซนหลังสวน สีลม สาทร สุขุมวิท มีแลนด์ลอร์ดนำที่ดินเสนอขายหรือเช่า โดยราคาเสนอเช่ายังอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนราคาซื้อขายโซนสุขุมวิทสูงกว่า 2.5 -2.9 ล้านบาทต่อตร.ว.แทบทุกพื้นที่ ย่านทองหล่อทำสถิติใหม่สูงกว่า 2.86 ล้านบาทต่อตร.ว. สีลม-สาทรเสนอขาย 2-2.5 ล้านบาทต่อตร.ว. และมีปรับราคา 10% ต่อปี
“สำหรับปี 2569 คาดว่าราคาเสนอขายที่ดินในพื้นที่ซีบีดี ในกรุงเทพฯ ยังคงปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาที่ดินหากปรับแล้วจะปรับแบบยกแผง จะไม่พบว่าปรับลดลง ซึ่งภาวการณ์ปรับตัวของราคาที่ดินที่ค่อนข้างสูงจะยังเป็นปัญหาต่อเนื่องในกรุงเทพฯ และน่าจับตามองอย่างใกล้ชิด หากราคาที่ดินยังปรับตัวสูงแบบไม่มีที่สิ้นสุด ผู้พัฒนาก็ยังคงต้องแบกรับต้นทุนที่สูง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาของสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นและเกินกว่าผู้บริโภคจะซื้อหาได้”นายภัทรชัยกล่าว
นายภัทรชัยกล่าวว่า สำหรับ 10 ทำเลมีราคาเสนอขายที่ดินที่สูงสุด ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ 1.วิทยุ 4 ล้านบาทต่อตร.ว. 2.ชิดลม 3.2 ล้านบาทต่อตร.ว. 3.เพลินจิต 3 ล้านบาทต่อตร.ว. 4.สีลม 2.7 ล้านบาทต่อตร.ว. 5.สาทร 2.5 ล้านบาทต่อตร.ว. 6.สุขุมวิท-ทองหล่อ 2.6 ล้านบาทต่อตร.ว. 7.สุขุมวิท- อโศก 2.55 ล้านบาทต่อตร.ว. 8.เยาวราช 1.9 ล้านบาทต่อตร.ว. 9.ถนนพญาไท 1.8 ล้านบาทต่อตร.ว. 10.สุขุมวิท -เอกมัย 1.8 ล้านบาทต่อตร.ว.